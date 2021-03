N’ZÉRÉKORÉ : un élève tué lors d’une collision entre une voiture et un motard

Un accident de la circulation, survenu dans la nuit du lundi 1er au mardi 2 mars 2021, a coûté la vie à un jeune élève âgé d’une vingtaine d’années, dans la commune urbaine de N’Zérékoré. Selon des informations recueillies par Ledjely.com, la victime s’appelait Moussa Kourouma, 25 ans et élève qui résidait au quartier Wéssoua. Il a été percuté par une voiture alors qu’il circulait sur sa moto de marque KTM. L’accès de vitesse est pointé du doigt comme étant la cause de ce drame.

L’accident s’est produit en face du Tribunal de première instance de N’Zérékoré, aux environs de 2h15, la nuit dernière. « On était postés à l’entrée de l’hôpital régional quand cette voiture est descendue à vive allure. Nous mêmes, on s’est dit que le chauffeur là, file de trop. On n’a même pas fait deux minutes, on a entendu un grand bruit vers le tribunal. On a couru pour aller voir ce qui s’est passé et c’est là qu’on a trouvé un jeune couché sur le goudron, grièvement blessé à la tête. Il était sur une moto KTM. On a cherché à amener le corps à la morgue. Le chauffeur avait fui. Mais dans le véhicule on a trouvé les papiers de la voiture. Et ce matin, on nous a fait comprendre que le chauffeur est allé se présenter à la police », a confié au Djely un témoin.

Niouma Lazare Kamano, pour Ledjely.com