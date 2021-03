SADEN 2021 : les membre du comité d’organisation reçus par le Premier ministre

Le Premier ministre, Dr Ibrahima Kassory Fofana, a reçu ce mercredi 3 mars 2021 en audience les membres du comité d’organisation du Salon des entrepreneurs de Guinée (SADEN). Objectif, annoncer officiellement au Chef du gouvernement la tenue de la troisième édition du salon les 24 et 25 mars prochain sous le thème : « L’entrepreneuriat à l’épreuve de la Covid-19 ».

Pour cette nouvelle édition, au-delà des mesures sanitaires dont les gestes barrières qui seront scrupuleusement respectées à l’entrée et à l’intérieur, le SADEN proposera cette année encore avec l’ensemble des acteurs de l’écosystème entrepreneurial des expériences immersives et participatives, des animations attractives, des ateliers et formations personnalisés, des séances de caoching et des rencontres B2B et B2C.

Au sortir de la rencontre, Salematou Sacko, vice-présidente du Salon des entrepreneurs de Guinée est revenue sur le contenu des discussions avec le locataire du palais de la Colombe. « Il a été question de faire le point sur les acquis du SADEN, mais aussi exprimer les attentes du salon de cette année, à Monsieur le Chef du gouvernement ».

Et d’ajouter : « Nous allons mettre l’accent sur la formation. Nous voulons accompagner nos jeunes entrepreneurs (…) Nous allons mettre un accès particulier sur la formation (…) Il y a également des échanges qui sont prévus entre le Chef du gouvernement et les jeunes entrepreneurs ».

Selon Salematou Sacko, « le Salon des entrepreneurs de Guinée n’est pas seulement un événement, c’est (aussi) de la formation. C’est un espace d’interaction entre les entrepreneurs, les grandes et les plus petites entreprises. Nous mettons en relation les entrepreneurs et les différents partenaires techniques et financiers. Le Salon des entrepreneurs, c’est tout un écosystème que nous essayons d’entretenir tout au long de l’année. Nous offrons plusieurs événements, plusieurs formations et plusieurs opportunités d’échange ».

Balla Yombouno