COVID-19 : la Guinée lance sa campagne de vaccination ce vendredi

A son tour, la Guinée peut enfin commencer la phase vaccinale de la lutte contre le Covid-19. Et c’est avec la bénédiction de la Chine qui vient de lui fournir quelques 200 000 doses de vaccin contre la maladie qui prend littéralement le monde en otage depuis plus d’un an. D’ailleurs, c’est à l’occasion de la cérémonie de réception de ces vaccins, ce jeudi 3 mars que le Directeur général de l’Agence nationale de sécurité sanitaire (ANSS), Dr. Sakoba Keïta, a fait l’annonce.

« Nous avons déjà programmé l’ouverture et le lancement de la campagne de vaccination à Gbessia le vendredi à 9h -30 minutes », a déclaré, soulagé, Dr. Sakoba Keïta. Selon en effet le responsable de l’agence exécutive de la riposte contre le Covid en Guinée, la population ayant trop patienté, il n’est pas question d’attendre que les vaccins soient acheminés dans leur totalité en Guinée. On vaccinera au et à mesure que les vaccins arriveront sur Conakry.

A en croire Dr. Sakoba Keïta, tous ceux qui ont plus 18 ans devraient être vaccinés. Mais les « premiers bénéficiaires sont les médecins qui ont déjà payé le lourd tribut », précise-t-il. Trente équipes sont constituées pour mener l’opération. « 10 équipes vont s’occuper des agents de santé et les 20 autres équipes vont s’occuper des personnels qu’on a déjà prévus. ».

Les personnes âgées de plus de 50 ans sont également une cible privilégiée de cette vaccination. Aussi, assure Dr. Sakoba, elles seront recensées et vaccinées. Bien sûr, la stratégie prévoit qu’elles soient tout d’abord qu’elles accordent librement leur consentement. Enfin, aux dires du premier responsable de l’ANSS, la vaccin reçu permettrait de prévenir même les derniers variants du coronavirus enregistrés notamment en Grande Bretagne et en Afrique du sud.

Balla Yombouno