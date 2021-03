Share on Messenger

L’Union des forces démocratiques de Guinée (UFDG) a été une nouvelle fois déboutée par la justice guinéenne. Ce jeudi 5 mars 2021, dans le procès en référé lancé par le parti dirigé par Cellou Dalein Diallo contre la fermeture de ses locaux, la Cour d’appel de Conakry a confirmé la décision du Tribunal de première instance de Dixinn. Les bureaux ainsi que le siège du parti resteront fermés jusqu’à nouvel ordre pour, dit-on, des raisons de sécurité nationale.

Pour l’un des avocats du principal parti de l’opposition au régime du président Alpha Condé, c’est l’injustice à l’état pur et dur. « Toutes les règles en la matière ont été violées. Désormais, ils font usage de force et de la loi », a dénoncé Me Alseny Aissata Diallo.

Malgré cet nouvel échec, les conseils ne comptent pas en rester là. Pour rétablir l’UFDG dans son droit, les avocats décident de se tourner vers la Cour suprême. « Nous allons saisir la Cour suprême pour que le droit soit dit. Nous allons évaluer celle-ci aussi pour voir quelle sera la suite qui va être donnée à notre dossier », a annoncé le conseil.

A rappeler que les locaux (bureaux et siège) de l’Union des forces démocratiques de Guinée ont été fermés peu la sortie de Cellou Dalein Diallo, le lendemain de la présidentielle du 18 octobre dernier, au cours de laquelle il a proclamé sa « victoire » au scrutin, avant même que la Commission électorale nationale indépendante (CENI) ne publie ses premiers chiffres. Le parti d’opposition avait porté plainte contre les ministères de la Sécurité, de la Défense, de l’Administration du territoire et de la Décentralisation. Bien que la chance de réussite soit minime pour Cellou Dalein Diallo et ses alliés, la bataille se poursuit entre les deux camps.

Ibrahima Kindi Barry