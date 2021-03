MEDIAS : Laguinee.info, une nouvelle fenêtre sur la Guinée

Chers tous,

Aujourd’hui, je me fais le devoir de vous annoncer ma nouvelle aventure professionnelle. Désormais, mes aimables lecteurs pourront quotidiennement me lire sur le site Laguinee.info dont je suis moi-même le fondateur et l’administrateur. A la tête et au sein d’une équipe de journalistes triés sur le volet et rompus à la tâche, j’essaierai de continuer à offrir, avec le même plaisir, avec la même motivation et le même professionnalisme, une information juste et équilibrée. Depuis d’ailleurs quelques mois, ils sont nombreux, ces lecteurs, à se bousculer sur notre jeune site pour étancher leur soif d’informations. Je les en remercie très sincèrement et leur promet, au nom de mon équipe, qu’à aucun moment, le professionnalisme qui a toujours guidé la plume et les actions de chacun de nous, ne fera défaut.

Des reporters à la pointe de leur savoir-faire et qui, avec rigueur et ferveur, allient responsabilité et ingéniosité dans le métier, tiennent déjà en haleine nos nombreux lecteurs. Sur Laguinee.info, nous proposons des infos fraiches, diverses et variées. Tout le monde y trouvera son compte. Je m’y engage. De l’actualité socio politique aux faits divers en passant par les nouvelles économiques, culturelles, sportives, éducatives ou encore sanitaires, Laguinee.info pointera sa plume sur tout ce qui, aux yeux du public, revêt un intérêt particulier. Les informations de la Guinée profonde n’échappent pas non plus à la gourmandise des nombreux correspondants disséminés partout à travers le pays.

Par ailleurs, une équipe commerciale rompue à l’œuvre fonctionne déjà 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 à la satisfaction des aimables partenaires.

Promoteurs, annonceurs, n’attendez plus; rejoignez vite les professionnels de Laguinee.info. Ils feront de votre image de marque une référence auprès du public.

A noter que pour ceux qui voudraient nous contacter, nous sommes joignables aux numéros suivants : 621 09 08 18/ 621 37 24 26, ou via les mails suivantes : ibrahimasory624@gmail.com/ contactlaguinee@gmail.com ou se rendre directement à notre siège sis à Koloma II (Carrefour Cirage), commune de Ratoma, Conakry.