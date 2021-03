MEDIAS AWARDS GUINÉE : le vote débute ce vendredi

Le vote du concours Médias Awards Guinée débute ce vendredi 5 mars 2021 sur le site www.medias-awards guinee.com, à partir de 12 heures. L’annonce a été faite ce jeudi par la structure initiatrice au cours d’une conférence de presse tenue à Conakry. Et désormais, on connaît les noms des journalistes et techniciens nominés à cette première édition des Médias Awards Guinée, prévue le 27 mars prochain à dans la capitale guinéenne.

Ils sont au total 64 journalistes et techniciens guinéens dont 16 femmes, venus des médias publics et privés du pays, à être retenus pour cette première compétition après la présélection. Dans les jours à venir, ces journalistes et techniciens nominés seront appelés à prouver la qualité de leur travail. Et c’est face à leur travail présenté que les membres du jury auront la lourde charge de les départager.

Voici la liste dévoilée des nominés…

Prix Meilleur(e) journaliste Reportage radio :

Christine Haba, Love FM

Tamba Justin Lena, Kalac FM

Fatoumata Tounkara, Lynx FM

Haoulatou Sow, Espace FM

Kaba Kanté, Djigui FM

Prix Meilleur(e) journaliste Journal parlé :

Aïcha Mady Traoré, Sabari FM

Ibrahima Sory Moussa Sylla, Sabari FM

Aminata Maciré Bangoura, Évasion FM

N’Faly Condé, Gangan FM

Philomène Bangoura, Espace FM

Prix Meilleur(e) présentateur ou présentatrice Journal télévisé :

Fana Soumah, RTG

Hassane Hilal Sylla, Djoma TV

Maféring Camara, RTG

Moussa Moïse Sylla, Espace TV

Prix Meilleur(e) journaliste culturel(le) :

Souleymane Sangaré, CIS Média

Aboubacar Camara, RTG

Fanta Kadeka Camara, Tropical FM

Amadou Banfele Camara, Familia FM

Salim Souaré, Espace FM

Prix Meilleur(e) journaliste Reportage télévisé :

Alia Camara, RTG

Mamadou Saliou Bah, Espace TV

Malick Sanguiana Camara, Espace TV

Safiatou Condé, RTG

Tanou Bah, Gangan TV

Prix Meilleur technicien audiovisuel :

Abdoulaye Koulibaly, RTG

Idrissa Bah, CIS Média

Idrissa Kaba, Espace TV

Ignace Gbilimou, Lynx FM

Kandé Oumar Camara, Djoma TV

Meilleur journaliste sportif :

Abdoulaye Diallo, RTG

Amadou Major Diallo, Kora FM

Paul Fatiya Tounkara, Espace FM

Amadou Bella Barry, CIS Media

Hassane Diallo, Kora FM

Prix Meilleur journaliste Reportage santé :

Amadou Saliou Bah, Espace TV

Martin Luther Kolié, Familia FM

Sékou Keïta, Djoma FM

Prix meilleur espoir féminin du Journal télévisé :

Aïssatou Barry, FIM24

Aïssatou Sané, Espace TV

Fatoumata Diané, Djoma TV

Kadiatou Kaba, RTG

Mariam Simo Sylla, Évasion TV

Maïmouna Kamon Camara, Gangan TV

Prix Meilleure émission Débat politique :

Les Grandes Gueules, Espace FM Guinée

On refait le monde, Djoma Médias

Africa 2015, Nostalgie Guinée

Œil de Lynx, Lynx FM

Les experts, Sabari FM

Prix Meilleur journaliste de la Presse en ligne :

Nouhou Baldé, Guineematin.com

Abdoulaye Nkoya Sylla, Guineematin.com

Boubacar Barry, Ledjely.com

Youssouf Boundou Sylla, Guineenews.com

Prix Meilleur(e) vidéaste :

Yamoussa Camara, RTG

Abdourahmane Bakayoko, West Africa TV

Amadou Bhoye Diallo, RTG

Madeleine Kamano, Cis Médias

Sayon Kourouma, Cis TV

Prix Meilleur journaliste en Langue nationale :

Alya Khatia Sylla, RTG

Ibrahima Tanou Diallo, BTAFM

Abdoulaye Razack Savané, Djigui FM

Ibrahima Sory Camara, Espace TV

Aboubacar Camara, Gangan TV

Balla Yombouno