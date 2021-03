Emma Camara choisie comme Marraine 2021 de « Foot for Change » de la Fondation SMB

Lancé en janvier 2019 par la Fondation SMB, l’initiative « Foot for Change » est programme sur un format sport-études tournée vers le football féminin guinéen. Composée uniquement de jeunes filles, l’association vise à promouvoir la pratique sportive et l’excellence scolaire pour contribuer à l’égalité des chances et à la promotion féminine en Guinée.

Pour cette année 2021, Binta Diallo, Marraine d’honneur de l’initiative, et Frédéric Bouzigues, Secrétaire Général de la Fondation SMB, ont choisi de confier le marrainage 2021 à Emma Camara, cheffe d’entreprise avec une solide carrière de 17 années bien remplie dans le domaine des relations presse, événementiel et digital, en France, en Inde et en Guinée.

Titulaire d’un Master en Communication et d’une Licence en Management des associations, Emma est également membre du réseau de femmes entrepreneures Stand Up HEC Paris. Fondatrice de l’association « Les Passerelles de Rosa », qui accompagne les politiques publiques en France dans les questions d’éducation et culture des jeunes, et plus particulièrement envers les jeunes filles et les femmes, c’est donc tout naturellement qu’elle s’engage depuis 2017 en faveur de la jeunesse guinéenne. En effet, à travers son agence de communication, elle contribue aujourd’hui au développement durable de sa terre natale par la mise en place de formations et d’activités favorisant l’insertion professionnelle de jeunes dans le secteur de la communication et du digital.

Depuis deux ans, « Foot for Change » permet à une cinquantaine de jeunes guinéennes passionnées de sport et aspirant à réussir leurs parcours scolaires une double formation de qualité, facilitant ainsi leur future insertion socio-professionnelle. Ces jeunes filles ont entre 13 et 23 ans, résidant majoritairement dans la commune de Matam.

« C’est une grande fierté pour moi d’être la marraine 2021 de Foot for Change et remercie encore la Fondation SMB pour sa confiance, déclare Emma Camara. Je compte m’engager à fond auprès de ces jeunes filles pour leur permettre de continuer à s’épanouir par le sport et à l’école ».

« Nous sommes très heureux d’avoir Emma Camara à nos côtés pour cette année 2021, déclare Frédéric Bouzigues, Secrétaire Général de la Fondation SMB. Ses engagements, ses valeurs sont celles de Foot for Change et je suis qu’elle sera une excellente marraine pour nos jeunes filles ».