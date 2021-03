SYLI NATIONAL : Didier Six s’exprime sur le cas des joueurs absents

A seulement quelques jours des qualifications de la Coupe d’Afrique des Nations (CAN) 2021, le Syli national de Guinée est confronté à d’énormes difficultés. L’équipe de Didier Six se verra refuser cinq joueurs évoluant dans le championnat français. Il s’agit de Bayo Mohamed (Clermont Ferrand), auteur de 17 buts cette saison, de Conté Ibrahima Sory (Niort), de Kanté Ousmane (Paris FC), du milieu de terrain Saidou Sow qui évolue à Saint-Étienne et de Issiaga Sylla (Lens).

Conscient de ces absences, le sélectionneur guinéen Didier Six soutient tout de même que la Guinée sera prête pour les deux confrontations. « Nous sommes obligés de subir cette décision. Ce qui reste clair, on fera le nécessaire pour avoir une équipe compétitive pour jouer contre le Mali. Par rapport aux négociations, on a réussi avec certains mais pas avec d’autres. Mais sachez aussi que ce genre de situation fait aussi partie du métier de sélectionneur. Mais comme je l’ai dit à l’entame de la discussion que nous allons faire le nécessaire pour avoir une équipe compétitive contre le Mali », a-t-il promis.

Ibrahima Kindi Barry