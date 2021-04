A l’issue de l’Assemblée annuelle de ses actionnaires, tenue en mars 2021, Orabank Guinée, filiale du Groupe Orabank, a reconduit Malado Kaba à la tête de son Conseil d’administration.

Cette confiance renouvelée trouve un écho particulier alors qu’ONU Femmes a cette année choisi pour thème de la Journée internationale des droits des femmes, celui du « leadership féminin pour un futur égalitaire dans un monde de Covid ». Cette nomination illustre donc bien ce thème choisi par ONU Femmes.

C’est un bon début mais il reste beaucoup à faire, comme le précise Malado : « il est important que nos sœurs sachent que tous les champs leur sont ouverts. Les conseils d’administration, comme tant d’autres domaines, restent un milieu où les hommes aiment à se confiner». En effet, en Afrique, seulement 14% des membres de Conseils d’administration (CA) de groupes africains étaient des femmes, contre 18% en Europe, et 10% en Asie. En Afrique de l’Ouest, 11% des membres de CA d’entreprises privées sont des femmes, comparé à 20% en Afrique australe. Pourtant, les conseils d’administration sont les instances névralgiques d’organisations privées et publiques. Leurs administrateurs doivent donc refléter nos populations et y inclure des femmes, des jeunes et des hommes pour prendre en compte toutes les perspectives possibles.

Première femme à occuper le poste de Ministre de l’Economie et des Finances de Guinée entre 2016 et 2018, Malado a fait preuve de leadership dans chacun des postes qu’elle a occupés.

Elle a entamé sa carrière au sein de l’Union européenne, où elle a été en charge de larges programmes de réformes dans les secteurs des finances publiques, de la santé ou de l’éducation. Elle est ensuite devenue directrice-pays de la fondation créée par l’ancien Premier ministre Tony Blair, où à la tête d’une équipe de conseillers aguerris, elle a fourni des conseils stratégiques aux institutions clés chargées de mettre en œuvre des projets d’infrastructures majeures pour la Guinée. En 2016, au ministère de l’Economie et des Finances, elle a contribué à l’atteinte de résultats macroéconomiques record, permis d’accroître la transparence et d’améliorer la gestion au sein de ce département.

Depuis, l’ancienne Ministre des Finances est membre de conseils d’administration d’organisations nationales et internationales du secteur privé et public ; elle est aussi à la tête d’un cabinet de consultants dans le domaine du développement international, l’analyse des politiques publiques et le renforcement de capacités.

Comment arrive-t-on au conseil d’administration ?

Avec beaucoup de travail explique Malado Kaba. Après s’être abondamment documentée et établi sa stratégie, elle est rapidement passée à l’action. En huit mois, elle avait déjà décroché son premier poste au sein d’une organisation à but non lucratif, basée aux Etats-Unis. Puis ce fut le poste d’administrateur indépendant au sein d’Orabank Guinée. Malado Kaba souligne qu’il faut être accompagné. Cet accompagnement, elle l’a trouvé avec un réseau qui promeut la diversité en genre dans les CA en Afrique. Elle y a suivi une formation intensive qui lui a permis d’obtenir son certificat en administration des sociétés et elle continue de bénéficier de soutien sous forme de mentorat et d’échanges avec d’autres membres du réseau.

Un exemple qui pourrait inspirer toutes celles qui souhaiteraient être présentes dans des postes de prise de décision en Afrique en général et en Guinée en particulier.

Service de communication de Falémé Conseil.