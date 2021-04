Remise de 56 camions à l’Agence nationale d’assainissement et de salubrité publique

En présence du président Alpha Condé, le gouvernement guinéen et le Fonds Lives and Livelihoods (LLF) ont procédé, ce mercredi 31 mars 2021, à la remise officielle d’une flotte de 56 camions d’assainissement à l’Agence nationale d’assainissement et de salubrité publique (ANASP) pour répondre aux défis posés par la croissance urbaine rapide de Conakry, dont la conséquence environnementale est la dégradation du cadre de vie des populations. La cérémonie de remise a eu lieu à l’esplanade du palais du peuple.

Cette remise de camions s’inscrit dans le cadre de la mise en œuvre du projet d’assainissement de Conakry qui vise à améliorer la sécurité, les conditions environnementales et sociales dans la ville, en fournissant par exemple un meilleur accès à un système de collecte durable des ordures et en protégeant l’environnement par un meilleur traitement des déchets au niveau de la décharge publique.

L’achat de la flotte de camions d’assainissement a été effectué grâce aux 54 millions de dollars américains alloués à l’ensemble du projet d’assainissement de Conakry, financés par le Fonds Lives and Livelihoods, une initiative multilatérale de développement créée par la Banque islamique de développement (BID) et ses partenaires de la coopération au développement, comme le Fonds d’Abu Dhabi pour le développement.

Alpha Boubacar Diallo, représentant de la Banque islamique de développement, a, au nom des partenaires, déclaré que « ces camions contribueront à résoudre le problème urgent de collecte et le transport de déchets solides de la ville (…) Le projet contribuera aussi à améliorer les conditions de vie des populations des communes de Matoto et de Ratoma, grâce à la construction et à la réhabilitation de 56 km d’infrastructures de canalisation des eaux usées et des eaux pluviales ; réduisant ainsi les risques d’inondation et les problèmes de santé et de sécurité de la population. Le fonds LLF qui accompagne ce projet le fait en même temps que la BID et de manière significative ».

« Inscrit au Programme national d’investissement 2016-2020, ce projet contribue à la réalisation du Plan national du développement économique et social (PNDES), à travers son pilier 3 (…) Outre les 56 camions, les activités programmées dans le cadre de ce projet avant fin 2022, date limite de clôture, comprend les volets ci-après : la fourniture de 4 engins lourds pour la gestion des ordures à la décharge de la Minière, la fourniture de 20 000 poubelles de 200 litres, la construction des 56 km de canaux primaires, secondaires et tertiaires en béton armée et la réhabilitation de deux stations de traitement de boues, de vidange, de 250 mètres cubes par jour. Au moins 200 000 personnes ont été sensibilisés sur les dangers liés à l’eau, l’hygiène, la santé et l’environnement », a expliqué la ministre du Plan et du Développement économique Mama Kanny Diallo.

S’agissant des avantages et impacts du projet, entre autres, 20 000 foyers bénéficient d’un ramassage régulier des déchets solides, les fosses septiques bénéficient d’un dépotage hygiénique et amélioré, des milliers d’emplois permanents créés et des centaines d’autres temporaires et la réduction de la prévalence des maladies hygiéniques, nous apprend-on.

Le ministre de l’Assainissement et de l’Hydraulique, Papa Koly Kourouma, a de son côté rassuré le gouvernement et la Banque islamique de développement que ces camions seront utilisés de façon rationnelle et efficiente, pour l’amélioration du cadre de vie des populations de la capitale guinéenne.

