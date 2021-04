RIPOSTE ANTI-EBOLA A N’ZEREKORE : l’UNICEF appuie le renforcement des capacités des médias

C’est pour mieux collecter, traiter et diffuser des informations vérifiées et utiles pour le public afin de barrer la route à d’éventuelles rumeurs que cette formation a été organisée à l’intention des hommes de médias de la région.

6 ans après la déclaration de la maladie à virus Ebola en Afrique de l’Ouest, l’épidémie refait surface en Guinée, dans la région forestière. A la date du 04 mars 2021, un cumul de14 cas a été confirmé et 9 morts notifiés. La commune urbaine de N’zérékoré et la sous-préfecture de Gouéké sont l’épicentre de la maladie dans la région.

Il faut agir vite et l’implication de tous est nécessaire pour freiner la propagation de la maladie.

Avec l’appui technique et financier de l’UNICEF, 40 professionnels de médias ont bénéficié du renforcement des capacités pour une meilleure couverture médiatique de l’épidémie de la maladie à virus Ebola en cours dans la région de N’zérékoré. L’ouverture officielle de cet atelier était présidée par Sâa Yola Tolno, Préfet de N’zérékoré. C’est la bibliothèque de la préfecture qui a servi de cadre à cette formation portant sur le thème ”Renforcement des capacités des professionnels des médias dans le cadre de la riposte à l’épidémie d’Ebola dans la région de N’zérékoré, en République de Guinée en 2021”.

Prenant la parole au nom des participants, le vice-président de la commission communication et mobilisation, a d’abord remercié l’UNICEF pour cette initiative en faveur des professionnels des médias, Christophe Millimono a également profité de l’occasion pour exhorter ses pairs à s’impliquer à fond dans le traitement des informations en cette période de crise sanitaire.

Pour sa part, le chef de bureau de l’UNICEF à Nzérékoré, a réitéré l’engagement de son organisation à accompagner les autorités sanitaires et les professionnels des médias dans la riposte pour stopper le plus vite possible la propagation de la maladie qui sévit dans la région forestière depuis février 2021. « Dans les axes stratégiques et les piliers majeurs de cette riposte, il existe un pilier fondamental, celui de la communication de risque et l’engagement communautaire et mobilisation sociale. C’est donc avec plaisir que l’UNICEF s’associe à l’ensemble des partenaires ici présents et au gouvernement de la Guinée pour pouvoir offrir cette session de formation afin de permettre d’outiller ces professionnels des médias de façon à pouvoir limiter le plus possible et mettre fin à cette épidémie à virus Ebola. » dira Claude NGabou.

Pour sa part, le Préfet de N’zérékoré a remercié l’ensemble des participants et les partenaires, notamment l’UNICEF qui ne cesse d’appuyer le gouvernement dans la gestion et la riposte à la pandémie de COVID-19 et l’épidémie de la maladie à virus Ebola en cours dans la région de N’zérékoré. « Je vous remercie d’avoir pensé à organiser cet atelier pour assurer une remise à niveau des hommes de médias pour lutter contre les maladies endémiques telles que la COVID-19 et Ebola. Je suis convaincu qu’au sortir cet atelier, vous serez capables, en plus de vos capacités habituelles à recueillir, traiter et disséminer les informations vérifiées et utiles aux populations pour se protéger, de contribuer à la rupture de la chaine de transmission afin de bouter hors de notre pays, le virus Ebola », a conclu Sâa Yola Tolno.

L’UNICEF attache une importance capitale à la santé des enfants et des communautés, c’est pourquoi, depuis la résurgence du virus Ebola dans la région de N’zérékoré, l’organisation n’a ménagé aucun effort, fut-il technique ou financier, pour accompagner les autorités sanitaires et les professionnels des médias dans la communication de risques et l’engagement communautaire, pilier fondamental pour éradiquer toute épidémie ou pandémie dans la société.

Aboubacar Sidiki DIALLO