Décidément, le président Alpha Condé veut accélérer le rythme des réformes aux impôts et à la douane. C’est en tout cas ce qui ressort du compte-rendu du Conseil des ministres de ce jeudi 1er avril 2021. Ainsi, au cours dudit Conseil le président de la République a même fixé une date butoir pour l’achèvement des opérations de digitalisation des services au niveau des impôts et de la douane. Le président de la République veut qu’on en finisse avec le processus de modernisation dans ces deux services pour ensuite se tourner vers d’autres services et régies financières.

Fin avril, c’est la date butoir que le président de la République fixe en effet pour « l’achèvement des opérations de digitalisation des services des douanes et des impôts à fin Avril afin que les efforts de modernisation soient consacrés à d’autres services et régies financières ».

Si le président attache du prix à cette digitalisation, c’est parce qu’il a fini par se laisser convaincre que c’est un des moyens les plus efficaces pour limiter les risques de détournement des recettes destinées à l’Etat. Aucun arrangement n’étant plus possible entre les agents percepteurs et ceux qui doivent s’acquitter de leurs impôts ou taxes. Or, la lutte contre la corruption, c’est le nouvel grand objectif du chef de l’Etat, dans le cadre de son concept de « Gouverner autrement ».

