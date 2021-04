Le congrès électif de la Féguifoot finalement reporté au 14 mai prochain n’en a pas fini avec les controverses. Ainsi, c’est désormais à l’Assemblée générale extraordinaire (AGE) du 31 mars 2021 que s’en prend Aboubacar Sampil. Le président du club Association sportive de Kaloum (ASK) dénonce de la part de cette Assemblée qui avait débouché sur la mise en place de quatre commissions (commission électorale, commission électorale de recours, commission de recours et commission de discipline), un ensemble de vices. Dans le courrier adressé à la CAF, à la Commission d’éthique de la fédération guinéenne de football et à la FIFA, Bouba Sampil écrit notamment: « par la présente correspondance, nous tenons à porter à votre attention les violations de plusieurs dispositions des Statuts, du Code d’Ethique et du Code électoral de la Fédération guinéenne de football (FGF), avant et pendant l’Assemblée générale extraordinaire du 31 mars 2021« .

Sur les vices précis que le président de l’ASK impute à la tenue de l’AGE, prière de lire le courrier ci-dessous