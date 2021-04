Pendant que les équipes de riposte à la maladie à virus Ebola et les autorités de N’Zérekoré pensaient avoir raison sur la maladie, l’espoir vient d’être douché. Dans la journée du 1er avril 2021, c’est un jeune étudiant de l’école des soins de santé communautaire de N’Zérékoré qui a été testé positif à la maladie. Mais très malheureusement, après son test à l’hôpital régional, qui s’est révélé positif, le patient a pris la poudre d’escampette.

Joint au téléphone, la Directrice préfectorale de la santé confirme l’information et précise. « C’est un jeune originaire de Gbakalaye un district de la sous-préfecture de Soulouta, qui étudie à l’école des soins de santé communautaire ici qui est testé positif au virus Ebola. Ce jeune dans sa famille à Gbakalaye, il y a eu successivement trois cas de décès dans une semaine dont sa mère. Quand on a été informé, on voulait se rendre mais les villageois avaient complètement fermé les routes à nos équipes. C’est après nos investigations qu’on a eu des informations comme quoi un de leurs fils fait la santé à N’zerekoré », explique Dr Sokpo Théoro. Et d’ajouter: « Quand on l’a dépisté, il est revenu à l’école s’asseoir là pendant que nous on attendait son tuteur pour que ce dernier puisse le sensibiliser afin qu’il accepte qu’on l’envoie au CTEPI. Et c’est pendant qu’on en était là qu’il a fait semblant d’aller se mettre à l’aise et a fui. Nous rassurons la population que nos équipes sont à sa recherche. Il sera retrouvé« , a garanti la directrice préfectorale de la santé de N’zerekore.

A préciser que ce nouveau cas refait surface après une vingtaine de journée sans nouvelle notification de cas.

Niouma Lazare Kamano pour ledjely.com