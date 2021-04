MAMADOU SYLLA : « Un ministre ne peut pas manquer de respect au Premier ministre »

Au lendemain de la visite ‘surprise’ du président Alpha Condé au domicile du Premier ministre, Ibrahima Kassory Fofana, à Lambanyi, dans la commune de Ratoma, le chef de file de l’opposition à l’Assemblée national a commenté cette actualité. Et pour Mamadou Sylla, tous les ministres doivent se soumettre à l’autorité du Premier ministre, Chef du gouvernement. Car celui-ci « est nommé par décret ».

« Un ministre ne peut pas manquer de respect au Premier ministre qui est son chef et que le président [Alpha Condé] soit là sans limoger l’intéressé. Donc, entre le Premier ministre et la ministre du Plan (faisant allusion à la tension qui existerait entre Kassory Fofana et sa ministre Kanny Diallo, ndlr), il y a eu tiraillements. On a entendu trop de bruits. Le peuple n’a pas la réalité des problèmes entre les ministres du gouvernement. À qui la faute ? Je ne le sais pas mais je crois qu’il revient au président d’être clair. Si dans la tête, il a nommé quelqu’un pour être Premier ministre, qu’il laisse les gens faire leur travail. La seconde fois, on a appris il y a deux jours que le Premier ministre n’est pas allé à son bureau. Donc, ça ne sert à rien à chaque fois de demander une assise ou quand il y a crise de réparer les crises. Il faut faire en sorte qu’il n’y ait pas de crise parce que vous voyez c’est un peu difficile quand-même. Il nomme des gens et après ça se retourne contre lui », souligne-t-il.

A en croire Mamadou Sylla, le Premier ministre n’a pas les mains libres pour bien accomplir sa mission. « Si le Premier ministre n’a pas les mains libres, on le coupe de tout. Parce que c’est cela la vérité. Ce que je vais dire au président, c’est qu’il a nommé ses ministres par confiance, il a nommé le Premier ministre et celui-ci a fait ses choix. Donc, il n’a qu’à laisser le gouvernement travailler. Lui il est à la tête de l’exécutif donc c’est lui qui doit être l’ordonnateur, il laisse les gens travailler, tout en étant là pour contrôler. Mais ce n’est pas son rôle de descendre et aller faire certains travaux à la place de certains ministres. Je crois qu’à l’heure actuelle la campagne est finie. Alors il ne faut pas qu’il se mette en mode campagne. Les ministres ne parlent pas, ne font rien, toutes les déclarations, c’est le Président qui les fait. À partir du moment où il a eu confiance en lui et l’a nommé Premier ministre, je crois qu’il devrait le laisser travailler. Et qu’il sache aussi que la population veille sur tout ce qui se passe », tient à rappeler le leader de l’Union démocratique de Guinée.

Balla Yombouno