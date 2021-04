NADIA NAHMAN SUR LE DÉCÈS DU PÈRE DE CELLOU BALDÉ : « Le chagrin lié à la détention de son fils a pesé sur lui »

La Direction nationale de l’Union des forces démocratiques de Guinée (UFDG) a, dans un communiqué, annoncé le décès, survenu ce lundi 5 avril 2021 à Labé, de Elhadj Boubacar Baldé, père de l’ancien député uninominal de Labé, Cellou Baldé, responsable des fédérations de l’intérieur du parti dirigé par Cellou Dalein Diallo, actuellement en détention à la Maison centrale de Conakry pour ‘trouble à l’ordre public, fabrication et détention d’armes’. L’enterrement est prévu ce mardi 6 avril 2021 dans la cité de Karamkolo.

Joint au téléphone par Ledjely.com, Nadia Nahmane, cheffe de cabinet du président de l’UFDG estime que la détention de son fils a pesé sur son état de santé. Ce qui serait un facteur indirect du décès du vieil homme. « Il était malade. Il est décédé aujourd’hui (lundi) à midi 30 à Labé. Mais bien sûr, le chagrin lié à la détention de son fils a pesé sur lui. Vous l’auriez certainement vu s’exprimer sur les colonnes de vos amis des médias pour demander la libération de son fils qui croupit dans les geôles du régime Condé, simplement pour s’être opposé au troisième mandat. Donc, il est parti dans le chagrin (…) On est sur le choc, parce que Cellou Baldé a été privé de la chaleur de son père. Tous ces moments-là, il aurait pu les passer à côté de son père malade. On a parlé ensemble le samedi, et même hier il se plaignait, il était très mal au point. Il avait un sentiment d’impuissance, non seulement parce qu’il a été arrêté injustement, mais aussi sachant son père malade et surtout qui souffre par sa faute parce qu’il est détenu indépendamment de sa volonté. C’est terrible. Moi, ça me fait penser à [Souleymane] Thianguel dont le père est décédé sans qu’ils se voient », a-t-elle rappelé.

Hawa Bah