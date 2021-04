KASSORY FOFANA : « Seul le parlement est le lieu le plus indiqué pour le débat politique »

Face aux députés de l’Assemblée nationale, hier mercredi 7 avril 2021, pour présenter la politique générale du gouvernement, le Premier ministre Ibrahima Kassory Fofana est revenu sur les points essentiels de la nouvelle constitution, adoptée en pleine tension en 2020, qui a permis au président Alpha Condé de se présenter pour un troisième mandat lors de la présidentielle du 18 octobre dernier.

Un an après l’organisation, en une année, des ces trois « scrutins majeures » (législatives, referendum sur la nouvelle constitution et présidentielle), l’heure est au soulagement et la jouissance du côté du régime du président Alpha Condé, alors que des centaines d’opposants croupissent en prison. En tout cas, c’est ce que peut retenir des propos du Premier ministre sur le sujet, se félicitant de la tenue de ces scrutins malgré les violences qui ont été observées tout au long des processus qui ont rendu l’année 2020 « riche en évènements politique ».

Ibrahima Kassory Fofana s’est réjoui de la tenue des élections législatives, le 22 mars 2020, ayant au renouvellement de l’Assemblée nationale. « Les élections législatives ont été organisées pour renouveler notre parlement. Permettez-moi de me réjouir tout particulièrement de ce scrutin très important pour la stabilité politique et la viabilité démocratique. Ma conviction de démocratie me conduit à penser que seul le parlement et non la rue qui est le lieu le plus indiqué pour le débat politique. Je vais vous féliciter, honorables députés, très chaleureusement pour votre élection et vous assurer de la pleine et entière disponibilité à entretenir avec sa majorité ainsi que l’ensemble des députés d’une relation de franche et loyale collaboration », a-t-il lancé.

Ali Mohamed Nasterlin