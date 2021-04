PREPARATIFS DU RAMADAN : la société Albayrak distribue 30 tonnes de riz

Les responsables de Albayrak, société de transport public et de ramassage d’ordures en Guinée, a procédé ce jeudi 8 avril 2021, à une cérémonie de remise de denrées alimentaires à son personnel, mais aussi aux journalistes invités pour la circonstance. Il s’agit de 30 tonnes de sacs de 25 kilogrammes, d’une valeur de 150 000 GNF l’unité. Une manière pour l’entreprise, d’alléger leurs charges à l’orée du mois de Ramadan.

Dans son intervention, Djana Samba, directrice de la Communication du groupe Albayrak, est revenue sur les raisons de ce don. « Nous savons aujourd’hui, avec la Covid-19, tout le monde est dans une période très dure. C’est difficile pour tout le monde, pour nos amis journalistes, pour nos employés, pour tout le peuple du pays. Donc, chez Albayrak transport, nous avons 450 personnes ; chez Albayrak assainissement, nous avons 650 personnes. Nous leur donnons chacun un sac de riz, pour qu’ils puissent passer le mois de Ramadan tranquillement », a-t-elle expliqué.

De leur côté, les employés se sont réjouis de ce geste. « Ça vient à un très bon moment, puisque nous sommes à l’approche du mois de Ramadan, et les prix ne font que monter de façon exorbitante. Je suis très content pour ce don. Je sais que ça peut m’épargner le prix du riz de ce mois », a indiqué Zoumanigui Zézé, pompiste à Albayrak.

Plus loin, Mohamed Camara, balayeur à Albayrak, s’est dit fier d’appartenir à cette société, avant de prodiguer des conseils. « Je voudrais aussi dire aux jeunes guinéens que ce que nous sommes entrain de faire n’est pas un sale boulot. Au contraire, c’est un boulot noble. Je demande à nos confrères citoyens d’avoir le mot d’ordre civique : quand on boit un sachet d’eau, on doit le mettre à la poubelle, on ne doit plus maintenant jeter les ordures sur la route », a-t-il invité.

Hawa Bah