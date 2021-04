KANKAN : le corps sans vie d’une fillette retrouvé au bord d’une rivière

Le corps sans vie d’un enfant a été retrouvé dans la matinée de ce vendredi 9 avril 2021 à Kankan. Il s’agit d’une fillette de moins de trois ans, portée disparue la vieille dont les proches étaient activement à sa recherche, a rapporté le correspondant du Djely en Haute-Guinée.

Ce vendredi matin, le corps de Nanfadima Kaba a été retrouvé au quartier Senkefara, dans la commune urbaine de Kankan, au bord d’une rivière. Cette fillette de deux ans et demi, qui vivait dans la sous-préfecture de Karifamoriah à six kilomètres de la ville de Nabaya, a disparu jeudi aux alentours de 19 heures.

Sous le choc, son oncle revient sur les faits : « Elle a joué avec ses petits frères jusqu’à 18 heures. Soudainement, elle a disparu. Depuis la nuit, nous avions fouillé les coins et recoins de la sous-préfecture. Ce matin, on a passé les communiqués radios et télévisés. Quelques temps après, on m’a interpellé pour me dire que le corps de ma nièce est déposé auprès d’une rivière. On se demande comment elle est arrivée là. Car il y a plus de 400 mètres entre notre domicile et l’endroit où son corps a été retrouvé ».

Poursuivant, il fait une révélation : « Il y a moins d’une année, un enfant d’un de mes frères fut retrouvé dans les mêmes circonstances. Nous demandons aux autorités de faire la lumière sur cette affaire, et s’il advienne qu’une personne est derrière cette affaire, entre lui et moi, l’histoire en parlera ».

Aux dernières nouvelles, le corps de cette nouvelle aurait été admis à l’hôpital régional de Kankan pour des fins d’autopsie.

Michel Yaradouno, Kankan pour Ledjely.com