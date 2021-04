Le célèbre rappeur américain DMX est mort

Hospitalisé depuis une semaine après un infarctus, le rappeur de 50 ans est décédé, ont annoncé ses proches ce vendredi.

Ses tubes incontournables comme Where the hood at ou encore X Gon’Give It To Ya resteront dans les mémoires. Le rappeur new-yorkais DM, qui avait été hospitalisé vendredi dernier après un infarctus à l’hôpital de White Plains, au nord de New York, est décédé, ont annoncé ses proches ce vendredi. Signe de son aura à l’international, moins d’une demi-heure après l’annonce de son décès, on comptait déjà plus de 200 000 messages en son honneur sur Twitter, à travers le monde. Dépassant ainsi l’autre disparition de la journée: celle de l’époux de la reine Elizabeth II, le prince Philip.