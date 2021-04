Cellou Dalein Diallo n’exclut pas de dialoguer avec le régime du président Condé

Le président de l’Union des forces démocratiques de Guinée (UFDG), Cellou Dalein Diallo, s’est prononcé sur un éventuel dialogue politique, pouvant conduire à la décrispation du climat politique en Guinée. Et le principal opposant au régime du président Alpha Condé n’exclut pas d’aller à un dialogue avec le pouvoir en place. Mais pour cela, le leader de l’UFDG pose des conditions…

Pour l’ancien Premier ministre, il faut impérativement que les responsables et militants de son parti détenus à la Maison centrale de Conakry soient libérés pour que toute idée d’un dialogue avec le régime du président Condé soit examiné par son parti. « La priorité à l’UFDG, aujourd’hui, c’est que nous avons le couteau sous la gorge. Nos principaux cadres sont en prison, sans aucun motif valable et en violation flagrante de leurs droits élémentaires. Lorsque le parti aura à sa tête des gens libres (qu’on peut voyager, que nos locaux sont libérés et qu’on peut tenir nos réunions), en ce moment, on peut examiner [la possibilité de participer ou non à un dialogue]. Au stade actuel, on ne va pas l’examiner », a déclaré Cellou Dalein Diallo, ce jeudi 15 avril 2021 dans l’émission « On refait le monde » diffusée sur les antennes de Djoma Média.

Ali Mohamed Nasterlin