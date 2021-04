GUINÉE : lancement du programme sportif féminin « Championnes »

Promouvoir l’émancipation et la protection des filles à travers la pratique du sport, c’est l’objectif que se fixe Plan international en collaboration avec l’Agence française de développement (AFD) et la Fédération internationale de football association (FIFA). A travers le programme « Sport pour elles », ces organisations veulent limiter la négligence du sport dans le système éducatif dans trois pays de l’Afrique de l’Ouest, à savoir la Guinée, le Togo et le Bénin.

En Guinée, d’où est venue l’initiative, ce projet dénommée « Championnes » touchera 21 communes rurales et urbaines des régions de Conakry, Mamou, Faranah et N’Zérékoré. Pour y parvenir, des acteurs communautaires, les parents et familles des bénéficiaires seront outillés en « promotion de football féminin et en compétences de vie ». A terme, en 2024, le projet permettra notamment la rénovation de terrains de football et la fourniture d’équipements, le tout pour un coût de 1,2 millions d’euros sur 2,85 à l’échelle sous-régionale. Son lancement officiel a eu lieu ce vendredi 16 avril 2021 dans un réceptif hôtelier de la capitale guinéenne en présence des représentants des différents acteurs impliqués.

Dans ses propos, Johnson Bien Aimé, directeur pays de Plan international Guinée a expliqué que cette action s’inscrit dans leur agenda 2019-2024, pour contribuer aux efforts du gouvernement en matière de respect des droits des enfants et des femmes. « Avec ce projet, nous sommes très fiers, en tant que bailleurs, de contribuer à l’émancipation des filles et de la jeune femme, de promouvoir un environnement protecteur en faveur des sexes, et renforcer les capacités en promotion du football féminin et en compétences de vie. Une innovation salutaire pour la promotion des droits des filles avec l’implantation de tous les acteurs pour en même temps donner l’espoir et la chance à celles-ci d’apprendre, de diriger, de s’épanouir et de se planifier » s’est-il félicité, citant au passage le concours de la Fédération guinéenne de football (FEGUIFOOT) et ses démembrements, les inspections régionales de l’Education, les directions régionales de la Jeunesse et de l’Action sociale, les directions préfectorales de l’Education et de l’Action sociale, les associations de jeunes, les conseillers communaux et les ONG locales.

Pour sa part, Antonio Souaré, président de la FEGUIFOOT, s’est réjoui de cette initiative qui n’est pas une première, dit-il, de la part des bailleurs. « Nous avons déjà trois académies pour les filles (l’académie de Nongo, l’académie de Kindia et l’académie de N’Zérékoré) qui sont déjà fonctionnelles. Et cela grâce à l’appui de l’AFD et de la FIFA », a-t-il souligné, ajoutant que sa fédération a créé une Ligue professionnelle féminine, actuellement en championnat, conformément à la priorité de la FIFA.

Et du côté de Sanoussy Bantama Sow, ministre des Sports, accompagné de son homologue de l’Education nationale et de l’Alphabétisation, ainsi que celle des Droits et de l’Autonomisation des femmes, c’est également la satisfaction. Procédant au lancement du projet, il a rappelé que l’Assemblée nationale a voté récemment de la loi sur le sport en Guinée. « Cette loi, qui comporte 3 titres, 18 chapitres et 77 articles, prend en compte le genre dans le sport. Très prochainement la vulgarisation de cette loi sera mise en œuvre sur toute l’étendue du territoire national. Pour joindre l’utile à l’agréable, j’invite les quatre régions bénéficiaires du projet au strict respect de son contenu », a lancé le ministre d’Etat.

A noter que le projet cible directement 3 085 élèves dont 1 785 filles d’écoles primaires et secondaires, mais aussi de l’académie de Nongo, ainsi que 600 jeunes filles déscolarisées ou non scolarisées de la commune de Kaloum et des préfectures de Mamou, Pita, Dalaba, Kissidougou, Gueckedou, Macenta, N’Zérékoré et Yomou.

Hawa Bah