Les 23, 24 et 25 avril 2021, Conakry abritera la 13ème édition de l’évènement littéraire dénommé ‘’les 72 heures du livre’’. Un événement qui, cette année, épousera le contexte de la Covid-19. D’abord, en partant du thème qui est le suivant : ‘’Covid-19 en Guinée : la place des femmes, de la jeunesse et de la paix dans le pays dont nous rêvons ». Ensuite, dans l’organisation même, en raison du contexte de la pandémie, le virtuel revêtira une place non négligeable. Cela sans oublier la vaccination qui s’impose à tous les acteurs qui seront associés à la tenue de l’évènement. Les éditions L’Harmattan Guinée, initiatrices des ‘’72 heures du livre’’ ont annoncé les nouveaux dispositifs ce vendredi 16 avril en marge d’une réunion préparatoire organisée à Conakry.

A contexte exceptionnel, mesures exceptionnelles. « Pour l’année 2021, nous aurons un salon plus virtuel, un salon à 80% en distantiel. Il y aura peu de présence au niveau des stands et du site », annonce ainsi Sansi Kaba Diakité, le Directeur Général de L’Harmattan Guinée. En d’autres termes, via les médias et les réseaux sociaux, les organisateurs comptent faire participer des Guinéens, des Africains et des Européens Et pour ceux qui seront physiquement présents, assure l’organisateur en chef, « l’ANSS a fait un protocole que nous allons commencer à dérouler dès lundi prochain pour permettre aux participants de passer leur test Covid-19 pour accéder aux exposants, aux invités et aux participants ». Au-delà, poursuit-il : « nous espérons que nous ferons un salon sécurisé avec les mesures barrières ».

Côté programme, les 72 heures réservent plusieurs activités dont les ateliers de formation, des dédicaces des livres et beaucoup d’échanges. « Nous avons deux tables rondes exceptionnelles sur la diplomatie avec les Nations unies. Il y aura des ateliers pour les femmes et les jeunes », annonce Sansi Kaba Diakité. Quant aux livres, dit-il, « Il y aura beaucoup de nouveautés comme ‘’Ma lutte contre Ebola de Dr Sakoba Keita », trois à quatre livres sur la Covid-19 en République de Guinée, beaucoup de livres sur la paix, nous avons aussi des livres sur la femme et sur les jeunes ».

Balla Yombouno