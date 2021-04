On n’ira pas jusqu’à dire que la candidature d’Antonio Souaré au poste de président de la Fédération guinéenne de football (Féguifoot) est invalidée. Mais c’est désormais une hypothèse qui relève de l’ordre du possible. Et c’est à la Commission électorale de la Féguifoot que la Fifa laisse le soin de prendre l’ultime décision. Ceci étant, la Fédération internationale, elle-même, évoquant des « informations et pièces fournies par des membres et affiliés de la Fédération guinéenne de football (FGF) » et s’appuyant notamment sur le fait que le sortant de la Féguifoot a été reconnu, le 9 mars 2021, coupable de violation du Code d’Ethique de la FIFA, émet de sérieux doutes sur la validité de la candidature de ce dernier. C’est ainsi que dans le courrier qu’elle a adressée ce samedi 17 avril au secrétaire général de l’instance nationale en charge du football, la FIFA suggère à la Commission électorale de la Féguifoot qu’elle « prenne en considération tous les éléments mentionnés ci-dessous afin de décider de la validation de la candidature de Monsieur Mamadou Antonio Souaré ».

A préciser que le congrès électif est prévu le 14 mai 2021.

Ledjely.com