Comme il fallait s’y attendre, le Front national pour la défense de la constitution (FNDC) voit dans la lettre que 22 députés européens ont récemment adressée à Josep Borrel, Haut-représentant de l’Union européennes pour les Affaires étrangères et la politique de sécurité, une aubaine. En effet, via ce courrier, les députés, visiblement indignés par la répression à laquelle les opposants guinéens font face depuis plus d’un an, interpelle le chef de la diplomatie de l’Union européenne. Estimant que l’UE ne pouvait demeurer indifférente à la situation qu’ils ont dépeinte dans leur correspondance, ils suggèrent notamment à M. Borrel d’examiner la possibilité de prendre des sanctions contre des responsables particulièrement impliqués dans la répression des opposants. Et bien sûr, le FNDC s’empresse de célébrer cette démarche qu’il voudrait voir déboucher sur des sanctions effectives le plus tôt possible.