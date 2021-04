Faites parler votre cœur pour sauver Mamadama, expulsée de l’hôpital Donka !

Âgée de 13 ans, la fillette Mamadama Sylla a chuté d’un manguier à Linsan, sous-préfecture de Kindia. Son cou et sa hanche ont été déplacés suite à cet accident. Elle a alors été envoyée à l’hôpital préfectoral mais, celui-ci s’est déclaré incompétent vu que son état est très grave. Elle sera ensuite transportée à Donka le 26 mars dernier par sa famille qui a vendu les deux moutons que le défunt père de la fille a laissé pour pouvoir acheter les produits et payer les frais de soins. Finalement, pour manque de moyens, la malade et sa famille seront expulsées de l’Hôpital. Depuis, Mamadama Sylla est suivie par un médecin traditionnel. Mais, ces derniers jours, son état s’est vite dégradé. Les médecins demandent une somme de 30 millions de francs guinéens.

« Elle ne peut ni se tenir debout, ni s’asseoir. Au départ, aux urgences, nous avons dépensé plus de 700.000 GNF. Ils nous ont assez taxés puis, nous ont transférés dans la cour de la dermatologie. Là-bas, ils nous ont demandé de passer au scanner. On avait plus d’argent parce que chaque jour on payait plus de 150.000 GNF pour les produits de l’enfant… Après, on a rappelé au village pour qu’ils revendent les deux autres moutons pour qu’on la passe au scanner afin que les médecins s’occupent d’elle. Quand on a reçu l’argent, on a fait passer la fille au scanner où nous avons payé 1.250.000 GNF. A la suite, ils ont fait l’analyse du résultat qui est assorti et nous ont dit que pour son opération, il faut payer 26.000.000 GNF, hormis les frais de travail. On leur a fait comprendre qu’on n’a pas les moyens pour pouvoir payer cette somme. Ils nous ont dit que si l’on ne peut pas payer cette somme, de payer les frais d’alitement puis de quitter les lieux, puisqu’ils ne peuvent pas continuer à nous garder parce qu’on a pas d’argent, ceux qui ont de l’argent doivent avoir une place… », a relaté Djenab Camara, la garde-malade.

Pour soutenir la famille de la jeune fille qui, malheureusement, ne compte que sur les bonnes volontés, le site d’informations générales avenirguinee.net a lancé ce lundi une chaîne de solidarité pour pouvoir récolter cette semaine une somme de 50 millions de francs guinéens afin de redonner le sourire à la petite.

« Nous avons créé cette chaine de solidarité pour soutenir Mamadama Sylla, une petite fille qui a chuté d’un manguier à Linsan, dans la préfecture de Kindia. Vu qu’à travers notre site, nous faisons chaque fois des SOS pour venir en aide aux personnes nécessiteuses, cette famille nous a contacté, et nous avons immédiatement décidé de contribuer pour que cette fille retrouve sa santé. L’idée est de collecter d’ici la fin de cette semaine, une somme de 50 millions de francs guinéens pour pouvoir prendre en charge cette malade. Nous allons aller rencontrer les ONGs, les institutions, les entreprises, les fondations, les bonnes volontés, pour que cette jeune fille soit sauvée », a martelé Fatima Djoubaté, coordinatrice de la chaîne de solidarité ‘’ une semaine pour sauver Mamadama Sylla’’.

Pour faire un geste, contactez le 627595569/625210971 !