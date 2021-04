On n’en parle pratiquement plus depuis la sortie polémique du premier ministre contre les opérations de déguerpissement. Mais ce lundi 26 avril 2021, le ministère de la Ville et de l’Aménagement du territoire ressort la tête. Et cette fois, ce sont les personnes handicapées qui squattent les environs du pont 8 novembre, à la rentrée de Kaloum, qui sont la cible.

Dans les bandes de 9 heures, ce matin, la police communale et celle environnementale sont en effet descendues sur les lieux sans avertissement préalable. Subitement, les agents se sont mis à incendier les tentes de fortune qui servaient d’abri aux handicapés-mendiants et à tous les objets se trouvant sur leur passage.

Et cette autre action risque bien de faire parler au sein de l’opinion publique. D’autant qu’elle cache la problématique de l’insertion des personnes handicapées. A préciser en effet que la loi portant promotion et protection des personnes handicapées, en son article 3, dispose : « La promotion et la protection de la personne handicapée ont pour buts essentiels d’assurer son insertion sociale et/ou sa réintégration professionnelle et lui apporter une assistance sociale lui garantissant une vie normale et décente ».

Et pour ce qui est du déguerpissement, on n’en est pas à la première opération pour ce qui est des personnes handicapées sur les grandes voies notamment à Conakry. Mais le débat a plutôt souvent porté sur les mesures d’accompagnement en amont et en aval des opérations.

Sékou Robert Kourouma