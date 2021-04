Ça y est, c’est désormais officiel et authentique. Mamadou Antonio Souaré retire sa candidature à la course pour la présidence de la Fédération guinéenne de football (Féguifoot). Le désormais ancien président de l’instance en charge du football en Guinée qui a annoncé la décision via sa page Facebook estime que c’est la « meilleure option pour (lui) ». A l’heure où, dit-il, « le devoir d’unité et d’exemplarité nous incombe, à nous dirigeants« . S’il part de la Fédération guinéenne de football, il ne s’éloigne cependant pas du monde du football et du sport en général, rassure-t-il. « Je ne souhaite pas être associé d’une quelconque manière au blocage de notre sport-roi« , promet en effet Antonio Souaré.

