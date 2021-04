L’eau potable est l’une des ressources les plus importantes et celle-ci se trouve au cœur des enjeux économiques, sanitaires et environnementaux depuis plusieurs décennies. Aujourd’hui, l’eau potable devient une ressource naturelle qui se raréfie et le stress hydrique dans la majorité des régions du monde présente des conséquences désastreuses pour les populations concernées. En quelques années, les ressources en eau potable sont devenues un enjeu sanitaire, économique, politique et environnemental.

Quelles sont les causes de la raréfaction de l’eau ?

L’augmentation de la demande et la mauvaise gestion des ressources

Ces prochaines années, la demande et la diversification des postes de demande de consommation d’eau vont fortement augmenter, multipliant les risques de pénurie d’eau dans certaines régions et le stress hydrique des régions les plus arides. Selon l’Organisation des Nations Unies (ONU), les besoins hydriques vont augmenter de 50% d’ici 2030, notamment par rapport aux besoins de l’industrie, de l’énergie et de l’accroissement notable de la population.

✔️ Les postes de dépense de la consommation d’eau (avril 2021) :

Un usage agricole

Un usage domestique

Un usage industriel

L’augmentation de la demande est inhérente à l’augmentation de la population et le développement industriel des pays et l’expansion des zones urbaines et industrielles. Par conséquent, aucune région du monde n’est épargnée par une éventuelle situation de stress hydrique : il ne s’agit pas d’un problème qui concerne uniquement les pays en voie de développement puisque certaines régions arides des pays développés connaissent également des situations de stress hydrique.

Au-delà du manque de ressources inhérent à l’augmentation de la demande mondiale, la raréfaction des ressources d’eau potable est également due à une mauvaise gestion des ressources et une qualité de l’eau insuffisante pour permettre sa distribution aux populations.

La mauvaise gestion des ressources d’eau potable est l’une des principales causes du stress hydrique de certaines régions où l’accès à l’eau potable est compliqué. Par exemple, le continent africain dispose de plus de 5000 milliards de mètres cubes d’eau dans ses nappes phréatiques mais plus de 320 millions d’habitants ne bénéficient pas d’un accès à l’eau potable. L’accès compliqué (voire impossible) à cette ressource indispensable est un véritable frein social et économique puisqu’il entraîne plusieurs conséquences.

