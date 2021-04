Pour éviter à la Guinée une sanction de la Fédération Internationale de Football Association (FIFA), le Président de la Fédération Guinéenne de Football, archi- favori au congrès électif du 14 mai prochain, a retiré sa candidature. Cet acte de grandeur et de patriotisme a été salué par de nombreux citoyens guinéens.

En bon opportuniste, Alpha Condé en a profité pour lui adresser une lettre de reconnaissance ou de félicitation. Comme le ridicule ne tue pas, il écrit : « Je salue l’acte empreint de responsabilité et de patriotisme que vient de poser Mamadou Antonio Souaré…. » Plus ridicule encore, il ajoute » Mon vœu est que son exemple de dépassement soit suivi par d’autres acteurs importants et inspire chacun dans la volonté que nous partageons de toujours privilégier les intérêts de notre pays, plutôt que les ambitions personnelles et égocentriques aussi légitimes soient-elles « .

En lisant cette lettre, on ne peut s’empêcher de pouffer de rire. Depuis quand Alpha Condé sait qu’il est important de mettre l’intérêt du pays au-dessus d’ambitions personnelles et égocentriques « aussi légitimes soient-elles »?. Alpha Condé qui a été sourd à tous les appels afin qu’il renonce à son projet démoniaque de troisième mandat ; lui qui a fait tuer, blesser et emprisonner des citoyens guinéens pour assouvir son ambition égocentrique de présidence à vie. Les mots contenus dans cette lettre dont on sait d’ailleurs qu’ils ne sont pas de lui, constituent une autre insulte pour les Guinéens.

Alpha Condé ne peut plus donner aucune leçon de patriotisme à qui que ce soit. Son discours sur la nécessité de privilégier les intérêts du pays par rapport aux ambitions personnelles manque totalement de crédibilité et sonne faux. De même que tous ses autres discours sur le panafricanisme, l’intégration africaine, la souveraineté des Etats.

Alpha Condé baigne en pleine contradiction lorsqu’il qu’il fait croire que les ambitions personnelles doivent être reléguées au second plan alors que c’est par ambition personnelle, par boulimie du pouvoir et volonté de nuire à l’intérêt général qu’il a changé la constitution de mai 2010 pour briguer un troisième mandat. Ce n’est pas dans l’intérêt du pays. Mais contrairement à ce qu’il croit en son for intérieur, les Guinéens ne sont pas naïfs au point de croire à tous ces discours de circonstances. La préoccupation majeure du peuple de Guinée aujourd’hui, c’est comment le jeter dans la poubelle de l’Histoire.

SEKOU KOUNDOUNO responsable des stratégies et planification du FNDC/Membre Balai Citoyen/Membre AFRIKKI