Beaucoup d’espoir était placé sur la rencontre de ce mercredi, 28 avril, entre le ministre de la Justice et les acteurs concernés par la non-exécution des décisions de justice, motif principal de la grève des huissiers, désormais soutenus par les avocats et les notaires. Malheureusement, il n’en sort aucune solution. Une autre rencontre est projetée pour le lundi prochain. Mais en attendant, les cours et tribunaux demeureront paralysés.

Au sortir de la rencontre, Me Djibril Kouyaté, le bâtonnier de l’Ordre national des avocats, quelque peu agacé par l’issue des échanges, a lâché : « Bien sûr, la grève continue« . Se refusant à dévoiler le contenu des discussions, il a préféré évoquer le prochain round : « Nous avons commencé les discussions aujourd’hui, nous allons les continuer lundi prochain à la même heure ».

C’est donc au président de la Chambre nationale des huissiers qu’il est revenu de révéler le point de blocage. Selon Me Sory Daouda Camara, la rencontre s’est tenue dans un contexte d’incompréhension entre les autorités et la partie frondeuse. De fait, avocats et huissiers sont arrivés à la rencontre de ce matin avec l’espoir que le ministère de la Justice avait à leur intention une proposition de sortie de crise qu’ils devaient juste examiner. Sauf qu’à leur « grande surprise », c’est à eux qu’il a été demandé de faire des propositions de solution. « Nous avons dit que nous sommes des invités, nous, nous avons présenté une plateforme revendicative. Nous avions donc cru que le département avait déjà une proposition de solution de sortie de crise », a expliqué le chef de file des huissiers.

Constatant qu’ils n’étaient pas donc sur la même longueur d’onde que le ministère, ils ont souhaité se retourner vers la base afin qu’à l’issue de la consultation, des pistes de solution soient formulées. Et c’est à la suite de cela qu’ils reviendront le lundi avec les propositions qui seront examinées par les participants à la rencontre.

Balla Yombouno