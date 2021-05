L’agence belge de coopération et de développement (Enabel) a procédé ce mercredi 28 avril 2021 à la remise d’équipements informatiques complémentaires au ministère du Plan et du Développement économique. Cette action s’inscrit dans le cadre du projet de formation en informatique de 35 cadres et agents de 7 services et directions sollicitée par le département sur financement du Royaume de Belgique.

Ces équipements sont composés entre autres de : 7 ordinateurs portables de marque HP, 7 vidéos projecteurs Epson, 8 Flybox 4G Orange, 7 sacs à dos 07, 1 cartouche d’encre N°205A complet, 1 cartouche d’encre N°83A, 7 souris sans fil 0 et 8 antivirus Kaspersky.

Selon Krista Verstraelen, représentante résidente d’Enabel en Guinée, « l’objectif de [cette] action est de renforcer les capacités, en utilisant des outils informatiques et bureautiques, des cadres et agents de sept services en vue de les rendre plus performants dans leur rôle de structure de coordination du PNDES ; mais aussi d’accroître la productivité des cadres concernés et contribuer à la modernisation du mode de fonctionnement de l’administration publique guinéenne. Cette mise à disposition d’outils informatiques complémentaires au ministère du Plan et du Développement économique constitue la première activité du programme d’appui de 26 000 euros d’Enabel [à ce département]. Ensuite suivra, après le ramadan, l’activité de formation de 35 cadres/agents du ministère du Plan et du Développement économique dont 26% de femmes, qui se fera en 4 modules pendant 10 jours ».

Pema Guilavogui, secrétaire général du ministère du Plan et du Développement économique, a expliqué, pour sa part, que – d’une manière générale – le programme CAPACITA dans le cadre duquel a eu lieu cette remise d’équipements informatiques intervient dans plusieurs départements ministériels pour répondre à un réel renforcement des capacités des cadres de l’administration publique. « En effet, la faiblesse des ressources qualifiées dans de nombreux domaines nécessite différents appuis afin de conférer aux cadres des compétences facilitant la prise de décision sur des bases objectives. Ceci constitue un motif réel de satisfaction », a-t-il souligné, assurant que cette remise de matériels offerts par Enabel tombe à point nommé, avant de rassurer qu’ils seront utilisés à bon escient.

Balla Yombouno