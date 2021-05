KANKAN : un homme accusé de tentative de viol lynché à mort par une foule en colère

Un homme âgé d’une trentaine d’années, accusé d’avoir tenté de violer une jeune fille au quartier Missiran Koko la nuit dernière, a été lynché à mort par des jeunes en colère, tôt ce mercredi 28 avril 2021. Les faits se sont passés aux environs de 4 heures du matin, rapporte le correspondant du Djely en Haute-Guinée.

Selon les informations recueillies sur place, Nagnouma Keita, une couturière résidant au quartier Missiran Koko, dans la commune urbaine de Kankan, a échappé de justesse à une tentative de viol de la part d’un jeune homme qui sera finalement lynché par une foule surexcitée. « A 2 heures du matin, je suis sortie pour me mettre à l’aise. C’est ainsi qu’on s’est vus, lui et moi. Il a regardé à l’entourage pour s’assurer qu’il n’y avait personne d’autre puis il est venu vers moi et m’a salué. Mais je ne lui ai pas répondu. Il a encore regardé pour réellement s’assurer que personne n’était dans les rouages. Après s’en être assuré, il a voulu se jeter sur moi. C’est alors que j’ai crié, les jeunes qui ont entendu mes cris sont sortis et l’ont pourchassé. Il a voulu véritablement me violer », a assuré Nagnouma Keita interrogée ce mercredi.

Quelques temps après, le corps du violeur présumé a été retrouvé à côté du domicile d’un agent des forces de sécurité qui a rapidement alerté ses responsables hiérarchiques. Mory Facel Camara, chef personnel de la gendarmerie régionale de Kankan, explique : « Dans les bandes de 4 heures du matin, mon tuteur est venu me dire qu’il y a un corps devant notre cour. Mon premier devoir était d’informer mon responsable hiérarchique ».

Pour l’heure, l’identité de la victime n’est pas connue. Jusqu’à 8 heures, ce mercredi matin, le corps du défunt était toujours sur les lieux et aucun agent de la protection civile n’était sur place.

Affaire à suivre…

Michel Yaradouno, Kankan pour Ledjely.com