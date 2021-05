CONAKRY : les moto-taxis (de nouveau) interdits de circulation dans la commune de Kaloum

A compter de ce jeudi 6 mai 2021, les conducteurs des taxi-motos sont interdits de circulation au centre-ville de Kaloum. L’annonce a été faite ce mercredi 5 mai 2021 par la Direction générale de la police nationale via un communiqué, qui explique que cette décision est prise « après avoir constaté avec regret la circulation et la prolifération intempestive des mototaxis et tricycles dans la commune de Kaloum ».

Ce qui, selon le communiqué, est contraire aux dispositions de l’arrêté A/2016/4064/MT/SGG/CAB du ministère des Transports en date du 29 août 2016 portant règlementation du transport par moto-taxi en République de Guinée. Or, cela « ne saurait être accepté pour quelques raisons que ce soit ».

Par ailleurs, la Direction générale de la police nationale invite les conducteurs de moto-taxis en général au respect des dispositions des articles 5, 7 et 13 dudit arrêté, relatif à :

L’immatriculation des moto-taxis en fond noir et écriture blanche ;

La délivrance de la carte d’autorisation de transport pour tout conducteur de moto-taxi ;

La détention obligatoire d’un permis de conduire de la catégorie A1 ou A par tout conducteur de moto-taxi âgé d’au moins 18 ans.

Elle « invite les conducteurs de moto-taxis et tout autre acteur impliqué dans la gestion de moto-taxis et de tricycles au respect strict des présentes dispositions dont l’application ne souffrira désormais d’aucune entrave. Les contrevenants se verront leurs motos confisquées et gardées en fourrière jusqu’à nouvel ordre (…) Dès ce jeudi 6 mai, aucune circulation de moto-taxis ne sera autorisée dans la commune de Kaloum », a indiqué la Direction générale de la police nationale.

Balla Yombouno