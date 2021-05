MINISTÈRE DE LA CITOYENNETÉ : Taran Diallo passe la main à Dialikatou Diallo !

La nouvelle ministre de l’Unité nationale et de la Citoyenneté, Dr Dialikatou Diallo a pris fonction ce mercredi 5 mai 2021. La cérémonie de passation de service entre elle et son prédécesseur, Mamadou Taran Diallo, a eu lieu dans les locaux du département et présidée par le ministre secrétaire général du gouvernement Lansana Komara.

A l’entame de son intervention, M. Komara – s’exprimant au nom du président Alpha Condé et du Premier ministre Kassory Fofana – a remercié et félicité le ministre sortant Taran Diallo pour « les résultats obtenus à des moments très difficiles de la vie politique [du] pays ponctué par des marches violentes, des casses de biens publics et privés, de vandalisme de tout genre et, malheureusement, par [des cas de] mort ». « Grâce à votre engagement et aux efforts du département, sous votre leadership, notre pays a gagné des points lors de l’évaluation périodique universelle », a rappelé Lansana Komara.

S’adresse à la ministre entrante, le ministre secrétaire général du gouvernement a dit espérer que sa « riche » expérience lui permettra d’être à la hauteur des attentes. « J’ai espoir que votre riche expérience en politique sera un atout important pour vous permettre de créer un cadre idéal et les conditions nécessaires pour consolider le dialogue politique en Guinée. L’unité nationale, l’éducation citoyenne et la culture de la paix sont les grands chantiers qui vous attendent... », a-t-il souligné.

Nommé le 27 novembre 2018 – après la démission de Khalifa Gassama Diaby – Mamadou Taran Diallo quitte le département avec le sentiment du devoir accompli. « La lettre nationale de politique nationale de protection et de droit de l’homme [a été] adoptée par le Conseil de ministre du 25 juillet 2019 ; la présentation et la défense du rapport de l’examen périodique universel adopté par le Conseil des ministres le 3 octobre 2019, présenté devant le Conseil de droit de l’homme des Nations-Unies à Genève le 21 janvier 2020 et adoptée par la 45e session du Conseil des droits de l’homme le 28 septembre 2020. Divers plaidoyers et visites à la direction de la police judiciaire et à la maison centrale pour la libération des prévenus à Conakry et à Kankan [ont été faits]. Au cours de l’année 2020, dans le cadre et en particulier des campagnes électorales (référendum, législatives et présidentielle), nous nous sommes évertués à promouvoir l’expression du droit de vote des citoyens sans violence (…) En matière de citoyenneté, [il y a eu] l’organisation des éditions 2018 et 2019 de la semaine nationale de la citoyenneté et de la paix », a entre autres listé Mamadou Taran Diallo.

Prenant la parole, Dr. Dialikatou Diallo a d’abord remercié le président Alpha Condé et le Premier ministre pour la confiance portée en elle. « Je voudrais réaffirmer aux collègues du ministère de la Citoyenneté et de l’Unité nationale, toute ma disponibilité ainsi que mon engagement à œuvrer ensemble afin de remplir les missions qui nous ont été confiées par le chef de l’Etat. Je saisie donc cette opportunité pour vous rassurer que nous allons travailler ensemble en équipe et en famille pour que ce département donne des résultats visibles et positifs », a-t-elle promis.

Balla Yombouno