« Ousmane Gaoual Diallo ne peut plus se tenir débout tranquille » (avocat)

L’état de santé du coordinateur de la communication de l’Union des forces démocratiques de Guinée (UFDG), Ousmane Gaoual Diallo, se dégrade chaque jour. En tout cas, c’est ce que rapporte son avocat, Me Salifou Béavogui, qui s’exprimait ce mercredi 5 mai 2021 dans l’émission « On refait le monde », diffusée sur les antennes de Djoma Média.

Après avoir rendu visite au haut responsable du principal parti d’opposition a régime du président Alpha Condé à l’hôpital Ignace Deen (Conakry), où l’opposant été admis d’urgence mardi, Me Salifou Béavogui rapporte que la santé du détenu politique, qui attend l’ouverture de son procès avec d’autres cadres de la formation politique dirigée par Cellou Dalein Diallo, est inquiétant. « Il est inconscient. Dans la soirée, lorsque je l’ai rencontré, les propos qu’on a échangés, le matin, il ne pouvait plus s’en souvenir. Il souffre (…) Il ne peut plus se tenir tranquille. Au moment où je l’ai vu (mardi soir, ndlr), il marchait en s’inclinant du côté droit avec la colonne vertébrale qui lui faisait excessivement mal. Et plus grave, bien qu’il soit en détention, c’est lui qui paie ses frais médicaux. On aurait dû l’hospitaliser dans une clinique ou alors à défaut [l’évacuer] à l’extérieur [du pays] », a assuré l’avocat.

A en croire le conseil, en dépit du traitement reçu par l’ancien député de l’UFDG, son état de santé demeure préoccupant.

Ali Mohamed Nasterlin