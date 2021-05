En application des instructions du président de la République lors du Conseil des ministres de ce jeudi 6 mai 2021, les ministres en charge de la Défense et de la Sécurité, via un communiqué conjoint, viennent de publier le nombre de barrages filtrants autorisés dans la ville de Conakry et ses environs. Au total, il ressort du document signé par les ministres Mohamed Diané et Damantang Albert Camara que 24 barrages sont autorisés filtrants à l’intérieur de la ville de Conakry et 3 autres aux points d’entrée principaux de la capitale guinéenne. Pour ce qui est des barrages internes à Conakry, ils sont censés aider à la « sécurisation de la ville de Conakry et (au) contrôle des mesures d’urgence sanitaire« .

Dans ledit communiqué, les ministres Mohamed Diané de la Défense et Damantang Albert Camara de la Sécurité ont mis en garde les personnes qui dérogeraient à la mesures. Elles subiront les rigueurs de la loi, menacent-ils.

Les ministres soutiennent en outre qu’en dehors de ces barrages tout les autres restent illégaux.

Selon les instructions dictées par le président Condé, cette décision va permettre de réduire les pratiques de racket systématique aux points de contrôle.

Ibrahima Kindi Barry