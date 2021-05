LIGUE DE CHAMPIONS – Man City-Chelsea : une affiche disputée

Ce samedi, la Ligue des Champions reprend ses droits pour la finale de la compétition, qui se déroulera à l’Estadio do Dragão de Porto. Une rencontre 100% anglaise est programmée entre Manchester City et Chelsea et pour les deux équipes, la victoire est plus qu’importante !

La Ligue des Champions referme bientôt ses portes après une saison haletante et riche en rebondissements. En effet, depuis le coup d’envoi au mois d’octobre dernier, la plus prestigieuse des coupes d’Europe est particulièrement relevée et regorge de surprises. L’Inter Milan, sacrée championne d’Italie cette saison, n’a pas passé la phase de poule, le Real Madrid a frôlé l’élimination avant même les huitièmes de finale, tandis que le PSG, finaliste de la LDC en 2020, était proche de la C3 avant les deux dernières journées face à Leipzig et Manchester United. Bref, tous les ingrédients étaient réunis pour une grande saison même si les supporters ne pouvaient donner de la voix pour leur équipe respective.

Au rayon de la phase finale, de belles rencontres ont eu lieu, à commencer par le remake de la remontada et du duel Barcelone-PSG de 2017. En effet, les Parisiens ont pris leur revanche, cette fois, face aux Catalans avec une victoire 4-1 au Camp Nou, suivi d’un match nul 1-1 au Parc des Princes. Sans Neymar, blessé, les Rouge-et-Bleu ont pu compter sur un Mbappé XXL qui a marqué 4 buts sur l’ensemble des deux matchs. Ces mêmes Franciliens ont réalisé un nouvel exploit de taille en quart de finale, en venant à bout du Bayern Munich (3-2, 1-2) en quart de finale. Malheureusement, le parcours du club de la capitale française s’est stoppé net en demi-finale face à un Manchester City incroyablement fort et chirurgical. Les Citizen partent favori des pronostics pour remporter le tournoi, tandis que Chelsea, qui a éliminé l’Atlético Madrid, Porto et le Real Madrid est aussi en finale, grâce à Thomas Tuchel arrivé au mois de janvier.

En effet, dans cette ultime confrontation au Portugal, les Mancuniens apparaissent clairement supérieurs à leurs futurs adversaires. Si les Blues ont remporté la dernière manche en championnat au début du mois de mai (2-1), Manchester City est encore en course pour réaliser un triplé historique. En effet, après la Premier League et la Carabao Cup, Pep Guardiola, qui dispute une nouvelle finale après 10 ans d’échecs, vise la Ligue des Champions, un trophée qu’il n’a jamais remporté à Man City, ni au Bayern Munich. Le technicien espagnol, réputé comme l’un si ce n’est le meilleur entraîneur du monde, a essuyé de nombreux échecs depuis son départ du Barça, où il avait remporté deux Ligue des Champions. Mais cette année, le coach des Citizen a visiblement trouvé la recette miracle et renforcé parfaitement son équipe avec l’arrivée de Ruben Dias pour 70 millions d’euros. Le défenseur portugais a changé le visage de son équipe, qui est la meilleure défense de Ligue des Champions cette année. En face, les joueurs de Chelsea ont un cruel manque d’expérience à ce stade de la compétition puisque Thomas Tuchel ne compte qu’une finale de LDC, l’an passé, avec le PSG face au Bayern Munich. Cette affiche s’annonce grandiose !