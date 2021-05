MALI : le vice-président Assimi Goïta revendique le coup d’Etat

On en sait un peu plus sur la situation qui prévaut au Mali où depuis hier, le président de la Transition, Bah N’Daw et le premier ministre, Moctar Ouane, sont retenus de force dans l’enceinte du camp de Kati. Si certaines sources avaient évoqué l’hypothèse de négociations entre la junte et les autorités de la transition, le vice-président, par ailleurs chef de la junte qui a renversé le président Ibrahim Boubacar Keïta, en août dernier, assume parfaitement le coup d’Etat. Reprochant au président et au premier ministre de la Transition, de s’être écarté de la Charte de la transition, le colonel Assimi Goïta dit s’être trouvé dans « l’obligation d’agir pour préserver la charte de la transition et défendre la république, en vue de placer hors de leurs prérogatives le président, son premier ministre ainsi que toutes les personnes impliquées dans la situation« .