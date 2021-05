En marge d’une conférence de presse animée samedi dernier à Dixinn, le chef de file de l’opposition à l’Assemblée nationale, s’est exprimé une fois de plus sur le blocage de son budget de fonctionnement par l’exécutif. Pour Mamadou Sylla, c’est le président Alpha Condé lui-même qui refuse de débloquer l’argent prévu pour le fonctionnement de son cabinet.

« Le chef de l’État gère tout [en] politicien. C’est la politique qui fait qu’il ne veut pas payer mon budget d’installation et de fonctionnement. Tout ça, c’est parce qu’il pense que s’il me donne de l’argent, je vais le mettre dans ma poche et puis acheter le riz pour envoyer chez moi à la maison. Mais non ! Lui-même, il a dit qu’il ne veut pas renforcer, financer, son rival ou même son ennemi. Quiconque fait la politique comme lui et qu’il n’est pas d’accord avec lui le président, ce que celui-ci ne doit rien recevoir », a assuré le leader de l’Union démocratique de Guinée (UDG), la deuxième force politique au parlement avec quatre députés sur les 114 que compte l’Assemblée nationale, très loin derrière le RPG/Arc-en-ciel.

Mais en dépit de ce blocage, Mamadou Sylla promet de continuer son travail de « chef de file de l’opposition » au parlement. « Mon cabinet ne sera pas fermé à cause de ça. Il faut que tout le monde soit informé que nous, nous allons continuer de travailler pour notre pays », a-t-il promis.

Ali Mohamed Nasterlin