Souleymane Thîa’nguel Bah, ancien responsable de la communication de l’Union des forces démocratiques de Guinée (UFDG), exilé en France au cours des cinq dernières années, est rentré en Guinée ce mardi 08 juin 2021. Un retour qui suscite des interrogations sur un éventuel compromis entre le porte-parole de l’UFDG en Europe et le régime du président Alpha Condé qui l’avait contraint à fuir le pays en 2016. D’autant que, dès son retour, ce proche de Cellou Dalein Diallo n’a pas tardé de retirer sa plainte contre la Guinée devant la Cour de justice de la Communauté économique des Etats de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO).

Joint au téléphone ce mardi par Ledjely.com, le secrétaire général de l’UFDG s’est exprimé sur le retour en Guinée de celui qui a dirigé la communication de la principale formation de l’opposition au régime en place pendant près d’une décennie. Pour commencer, il s’est réjoui de ce retour, avant de revenir sur le soutien que le parti a apporté à son cadre dans ce « combat », en exil. « Je suis tout heureux de savoir qu’il est rentré au pays. C’est un garçon que je connais très bien et que j’ai bien pratiqué, avec lequel aussi nous avons beaucoup de sympathie et on l’a tous accompagné dans sa détresse. C’étaient vraiment des accusations comme ça qui l’avaient empêché de rentrer chez lui. Donc, on ne peut qu’être solidaire, on a participé dans son combat, on l’a appuyé moralement et on a partagé sa douleur. C’était la chose la plus importante. Et si aujourd’hui il arrive à rentrer librement, mais c’est tant mieux ! », a déclaré Aliou Condé à un journaliste de notre rédaction.

Alors que le retour de Souley Thîa’nguel (comme on l’appelle souvent) a surpris de nombreux citoyens, il suscite aussi des interrogations quant à la continuité de son engagement politique au sein de l’UFDG. En effet, depuis la dernière défaite de Cellou Dalein Diallo, à la présidentielle du 18 octobre dernier, son parti est en grande difficulté. Plusieurs proches collaborateurs du principal adversaire du président Alpha Condé sont en prison. Alpha Boubacar Bah – qui était conseiller chargé des relations publiques – a, lui, décidé de « marquer une pause » dans ses activités politiques.

Mais Aliou Condé ne semble pas partager ces inquiétudes. Pour ce proche de l’ancien Premier ministre, ce retour ne peut être que le fruit d’une longue lutte de celui qui était jusqu’à hier un exilé politique. « Son retour au pays ne me surprend pas parce que l’homme a continué de se battre avec les tribunaux sur tous les terrains. Il s’est toujours battu ! Je ne sais pas maintenant lequel des combats a abouti pour qu’il puisse rentrer au pays. Je ne suis pas dans les secrets. Mais jusqu’à preuve du contraire, Souley Thîa’nguel est membre du Conseil politique [de l’UFDG] », a-t-il conclu.

Ali Mohamed Nasterlin