La joie des orpailleurs qui affluent par milliers ces derniers jours vers Kounsitel, une sous-préfecture relevant de Gaoual, où une mine d’or a été découverte il y a environ un mois, aura été de courte durée. En effet, les conséquences de l’engouement gigantesque qui règne autour de la mine se faisant déjà ressentir dans cette localité à travers la rareté des logements et d’autres besoins primaires, les autorités ont finalement décidé de fermer la mine pour des « raisons sécuritaires et sanitaires ».

L’annonce a été faite ce mardi 08 juin 2021 au cours d’un point de presse, organisé par Madifing Diané, le gouverneur de la région administrative de Labé, en accord avec son homologue, Siba Loholamou, de Boké d’où relève la préfecture de Gaoual.

Dans son intervention, le premier responsable de la région de Labé a déploré six cas de décès des suites d’accidents. « La sous-préfecture de Kounsitel et la préfecture de Gaoual sont totalement étouffées par un manque total de vivres et de lieux d’accueil, devant la progression massive et dangereuse des arrivées de partout en direction de cette petite localité. La certitude est que la population locale et les nouveaux arrivants avec cette pandémie de coronavirus sont exposés à tous les maux liés aux mines d’or », a-t-il assuré.

Autre constat sur le terrain : la prédominance des mineurs dans la mine ; comme c’est d’ailleurs le cas dans les autres zones aurifères. Ce qui n’est pas du goût des autorités locales. « Par ce motif, nous invitons tous les prétendants au déplacement de rester sur place. Ceux qui sont sur la route en direction de Gaoual de retourner dans leurs localités respectives. Ceux qui sont sur le site de se préparer à quitter immédiatement les lieux », a ajouté le gouverneur Madifing Diané.

A noter que la décision de la fermeture de la mine entre en vigueur ce mercredi 09 juin 2021. Une force mixte composée des services de défense et de sécurité y sera déployée en vue de procéder au dégagement de tous les lieux occupés.

Affaire à suivre…

Hawa Bah