MALI : Choguel Maïga compose son gouvernement

Le nouveau premier ministre malien avait promis une composition rapide du nouveau gouvernement. Ayant été nommé lui-même le lundi dernier, Choguel Maïga vient de rendre publique la composition de ce nouveau gouvernement. Sur un total de 25 ministres et 3 ministres délégués, on a 6 femmes dont une ministre déléguée. Dans ce nouveau gouvernement, le colonel Sadio Camara réoccupe le très stratégique ministère de la Défense duquel Moctar Ouane, le précédent premier ministre avait voulu l’évincer. Par contre, Modibo Koné, qui lui occupait le ministère de la Sécurité, est cette fois, nommé à la tête du département de l’Environnement, de l’Assainissement et du Développement durable. Et c’est un autre militaire, colonel-major Daoud Aly Mohammedine, qui hérite du ministère de la Sécurité et de la Protection civile.

Ci-dessous l’intégralité de la liste des membres du nouveau gouvernement

Il convient de préciser que c’est à la suite du second coup d’Etat mené le 24 mai dernier par le colonel Assimi Goïta que le le président de la Transition et le premier ministre, Moctar Ouane, avaient été évincés. Par la suite, le colonel Assimi Goïta s’est lui-même autoproclamé président de la Transition et a nommé Choguel Kokala Maïga au poste de premier ministre. Les deux se sont engagés à organiser des élections présidentielles permettant de rendre le pouvoir aux civils au plus tard en mars 2022.

A la suite de ce coup d’Etat, la France, particulièrement mécontente, a d’abord annoncé la suspension des opérations mixtes entre ses militaires et ceux maliens. Ensuite, le jeudi 10 juin 2021, Emmanuel Macron a annoncé le rapatriement imminent de l’opération Barkhane dont les membres estimés à un peu plus de 5000 soldats participaient depuis 2013 (anciennement Serval) à la lutte contre les terroristes islamistes qui ont pris possession de la vaste bande sahélienne.

