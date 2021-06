« Les portes sont ouvertes à Bouna Sarr », dixit Didier Six

L’arrivée ce lundi dans la capitale guinéenne du latéral droit du Bayern de Munich, Bouna Sarr, pour une visite familiale et sur « invitation » de l’homme d’affaire et président du Hafia FC, Kerfalla « Person » Camara (KPC), donne lieu à de nombreuses rumeurs. Sur les réseaux sociaux en particulier, on évoque en notamment une possible négociation avec le staff technique du Syli national en vue de l’intégration éventuelle du Franco-guinéen dans l’effectif de l’équipe guinéenne. Eh bien, pour en avoir le cœur net, nous avons joint le sélectionneur français du Syli national. A en croire Didier Six, si aucune discussion formelle n’a été ouverte entre lui et le sociétaire du Bayern de Munich, il n’écarte pas non plus la possibilité que Bouna Sarr puisse rejoindre le onze guinéen. D’autant qu’il y a un an lui-même avait approché Bouna Sarr pour justement le convaincre de rejoindre l’effectif guinéen.

« Je précise qu’en dehors des échanges que nous avons tenus il y a un an, nous n’avons pas échangé depuis sur ce sujet », note tout d’abord Didier Six au bout du fil. Toutefois, assure-t-il, si la volonté était exprimée par Bouna Sarr, « les portes lui sont ouvertes ». Car pour l’entraineur guinéen, « ce qui est important pour moi, c’est de construire l’équipe ».

En tout état de cause, les observateurs voient derrière l’invitation du joueur par KPC, une démarche visant à le convaincre de rejoindre le Syli. Une démarche pouvant néanmoins s’inscrire dans le cadre de la campagne que l’homme d’affaire mène en vue de son élection au poste de président de la Fédération guinéenne de football. Et on peut penser que Bouna Sarr lui-même ne se fera plus trop prier, vu qu’à 29 ans, il n’a plus nécessairement des marges de manœuvre illimitées.

Ibrahima Kindi BARRY