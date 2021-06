Après qu’ils aient adressé une lettre d’excuse au président Alpha Condé, nous nous demandions dans une de nos précédentes publications si Souleymane Condé et Youssouf Dioubaté devaient, à leur tour, s’attendre à bénéficier de la grâce du chef de l’Etat. Eh bien, la réponse n’aura pas tardé. En effet, dans un décret relayé ce mardi 22 juin via le JT de la télévision nationale, le président de la République a gracié les deux. Ce qui laisse croire que c’est en rapport avec les excuses présentées aujourd’hui même.

A rappeler que Souleymane Condé et Youssouf Dioubaté poursuivis pour “production, diffusion et mise à la disposition d’autrui des données de nature à troubler l’ordre et la sécurité publique” ont été condamnés à un an d’emprisonnement et à une amende de 20 millions de francs guinéens.

Cette nouvelle mesure de la part du président Alpha Condé risque sans doute de renforcer ceux qui pensent que ce dernier accorde sa clémence en fonction des excuses qui lui sont présentées et que cette façon il attend l’allégeance de tous ces adversaires.

Balla Yombouno