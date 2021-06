ME SALIFOU BEAVOGUI : « Elie Kamano est victime d’un acharnement inqualifiable »

Quelques heures après l’arrestation d’Elie Kamano qui a été conduit à la Maison centrale de Conakry pour « diffamation » sur la personne de Salif Super V Camara, ancien président de la Fédération guinéenne de football, son avocat se dit surpris cette décision intervenue alors qu’ils étaient en audience ce mercredi 23 juin devant le Tribunal de première instance (TPI) de Kaloum. « Je n’en reviens pas, je suis tout simplement surpris ! Je ne pouvais pas m’attendre à cela, à cette mise en détention aujourd’hui. Parce que nous sommes venus à l’audience avec toutes les assurances, toutes les garanties », a déclaré Me Salifou Béavogui.

Poursuivant, il a expliqué que son client a fait une vidéo dont il a reconnu le contenu, assurant que le reggaeman n’avait pas été informé de l’ouverture de son procès : « Les parties étaient en train de trouver une solution et le parquet a décidé d’ouvrir un procès. M. Kamano n’a jamais été informé de la date du procès. C’est à travers les médias que nous avons appris qu’un mandat a été décerné contre lui, qui n’a jamais été exécuté. Le dossier était renvoyé à ce jour ».

« En homme libre et en toute confiance, Elie Kamano s’est présenté à l’audience avec son avocat. Nous sommes en matière de flagrant délit. A l’ouverture du procès, nous avons sollicité le renvoi de l’affaire pour préparer sa défense, mais c’était oublier que le terrain était déjà préparé pour le conduire en prison (…) Nous avons été surpris de constater qu’au lieu de prononcer notre demande de renvoi pour préparer sa défense, le tribunal a décerné un mandat de dépôt contre lui. Donc, véritablement dans cette affaire, il y a le deux poids deux mesures. Tout milite en faveur de la partie civile qui pèse lourd », a dénoncé Me Salifou Béavogui.

A l’inverse, insiste-t-il, « Eli Kamano a été victime de prise d’images injustes et atteinte à l’image. Une plainte a été déposée à la DPJ. Celui-ci a été entendu, mais impossible d’entendre l’auteur présumé de l’infraction qui est M. Salifou Camara ‘Super V’. Aujourd’hui, nous sommes passés à la DPJ pour prendre la convocation et faire signifier par voie de huissiers. A notre surprise, la DPJ nous demande de nous référer au procureur. Donc, dans un cas comme dans l’autre, véritablement, Élie est aujourd’hui victime d’un acharnement, d’un arbitraire inqualifiable. Dans ce monde judiciaire, nous vivons tout. Quand vous êtes faibles, vous ne pouvez pas échapper à la prison, quand vous n’avez pas de moyens et de bras longs, vous ne pouvez pas échapper à la prison. Il a été malmené, le temps pour lui de s’adresser au juge, il a été trimballé dans la salle, pris à partie, manu millitary comme un vulgaire type et conduit à la prison civile. Les faits et les images sont insoutenables ! »

Balla Yombouno