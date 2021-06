Le mois de juin étant consacré par le gouvernement guinéen à la promotion des droits de l’enfant, SOS Villages d’enfants a mis à profit ce 23 juin 2021 pour célébrer, à N’Zérékoré, la Journée internationale des villages SOS. La cérémonie s’est tenue en présence des autorités administratives et locales de N’Zérékoré, des partenaires internationaux et nationaux militants pour la protection des enfants, des confessions religieuses et des enfants eux-mêmes.

Comme partout à travers le pays, SOS Village d’enfants de N’Zérékoré était en fête ce mercredi. A cette occasion, les enfants ont salué les efforts du gouvernement et ses partenaires pour leur cause. « Au regard des nombreux investissements alloués pour notre cause, nous profitons de l’occasion pour remercier l’Etat guinéen et ses partenaires pour l’espoir qu’ils nous donnent. Merci pour la protection et la promotion de nos droits. Car, en nous protégeant et en préservant notre dignité, nous devenons responsables et acteurs de notre propre développement. Il faut le signaler et rappeler qu’au village SOS de N’Zérékoré, nous ressentons la chaleur de nos foyers », a indiqué Augustin Nyambalamou, porte-parole des enfants de SOS Village de N’Zérékoré.

Des efforts sont certes fournis mais beaucoup reste encore à faire. Car contrairement aux enfants qui sont encadrés par SOS Village, les droits de la plupart de ceux qui sont dans les communautés ne sont pas respectés. « Si nous, enfants encadrés par SOS Village, jouissons de nos droits, cependant autour de nous et dans les communautés, nous observons quotidiennement que les droits de la majorité des enfants sont piétinés dans les familles et dans les communautés. Le 23 juin étant un grand jour pour nous enfants, nous profitons donc pour demander le respect des textes qui garantissent nos droits. C’est ce qu’on vous demande. Chères autorités, nous avons besoin d’un espace pour nous informer et nous faire entendre. Faites également de la scolarisation de la jeune fille votre cheval de bataille », a plaidé le porte-parole des enfants.

Le coordinateur régional de SOS Village de N’Zérékoré a quant à lui rappelé l’apport de son institution depuis son installation dans la région en 2001. « Depuis notre installation ici le 10 juin 2001, SOS Village d’enfants de N’Zérékoré a accompagné 202 participants dont 91 filles au compte du programme de la prise en charge alternative. A date, SOS Village de N’Zérékoré accompagne 1 017 bénéficiaires dont 68 vivants au village et 949 autres répartis à travers le pays, dans les familles d’origines et dans les centres de formation formels et informels », a souligné Moriba Camara.

Au nom des autorités régionales, le préfet de N’Zérékoré a remercié SOS village de N’Zérékoré pour son soutien aux enfants déshérités. Selon Sâa Yola Tolno, quand on aide les enfants pauvres, les enfants démunis, on porte assistance à toute la population. « Les actions des partenaires vers les enfants vont en droite ligne avec la politique du gouvernement du président Alpha Condé qui a dédié son mandat aux femmes, aux jeunes et aux enfants », a-t-il ajouté, exhortant les encadreurs du village SOS de N’Zérékoré à plus d’engagement pour le bien-être des enfants.

Niouma Lazare Kamano, N’Zérékoré pour Ledjely.com