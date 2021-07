KALOUM : un arbre tombe sur deux véhicules en plein jour (photos)

Plus de peur que de mal, ce mercredi 07 juillet 2021, aux environs de 10h dans le quartier Manquepas, première avenue, dans la commune de Kaloum. Un arbre vieux de plus de plusieurs décennies , selon des riverains, est tombé sur deux voitures stationnées, sans occupant à bord, qui étaient en réparation aux alentours d’un garage.

Aucune victime n’est à déplorer, la chute de l’arbre n’ayant provoqué que des dégâts matériels, en l’occurrence des véhicules sur lesquels il s’est abattu. Et il est tombé alors qu’il ne pleuvait pas et aucun vent ne soufflait.

Selon Mohamed Bangoura, l’un des témoins oculaires rencontré sur les lieux explique comment l’arbre a perdu ses racines : « j’étais de passage en compagnie de mon frère quand d’un seul coup j’ai entendu le bruit comme si quelque chose se cassait. Je me tourne pour regarder, j’ai vu l’arbre qui balançait vers nous, on a tous fui et l’arbre est tombé. C’est Dieu qui nous a sauvés sinon il serait tombé sur nous comme le cas de ces deux véhicules en réparation chez le mécanicien maître Amara ».

Selon d’autres témoins, cet arbre est tombé au bon moment : « Cet arbre est là depuis le temps de feu Ahmed Sékou Touré. Moi j’étais petit quand j’ai vu l’arbre là grandir. C’est Dieu qui nous a sauvé parce que il n’y avait personne quand il tombait et c’est sous cet arbre que les enfants jouaient au ballon », explique Alseny Camara.

Mamadou Saliou Sow, vendeur de café ambulant a été sauvé de justesse. Avec une voix tremblante, il explique : « Je suis passé sous cet arbre ce matin et disons deux minutes après c’est tombé, et S’était juste derrière moi. Je remercie le bon dieu de m’avoir sauvé… »

Dès qu’il a appris la nouvelle, le vice maire de la commune de Kaloum, Gassime Soumah, s’est rendu sur les lieux pour faire le constat : « Je viens d’être informé qu’un gros arbre est tombé du côté de la famille de feu Abdoulaye Fanyé. Et directement je suis venu constater pour que je puisse informer les autorités qui ont mission de s’occuper de ça. La responsabilité de ce problème ne peut pas être située pour le moment. Mais l’intervention qui doit être faite, que la route soit dégagée et nous le ferons tout à l’heure. Et vous voyez c’est un gros arbre qui demande à être découpé, mais là il faut des moyens comme des gros scies ».

Au moment où nous quittions les lieux, aucune disposition n’était encore prise pour enlever cet arbre sur la route. Ni les sapeurs-pompiers, les agents des eaux et forêts n’étaient sur les lieux.

Balla Yombouno