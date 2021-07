« Les groupes WhatsApp et autres ne marcheront pas » pendant les épreuves (Dr. Bano Barry)

Dans moins d’une semaine, les épreuves des examens scolaires nationaux, session 2021, seront lancées en Guinée. Dès le jeudi 22 juillet, ce sont au total 496 395 candidats dont 213 958 filles avec 24 889 candidats libres qui affronteront les épreuves dans les trois examens concernés.

A l’occasion de l’atelier préparatoire de ces examens, le ministre de l’Éducation nationale et de l’Alphabétisation a rassuré les candidats que les sujets viendront des cours qu’ils ont reçu en classe, pendant l’année scolaire, avant de mettre en garde contre les éventuelles tentatives de fraudes.

Dr Alpha Amadou Bano Barry a invité les candidats à prendre le temps de devant les sujets. « Ce qui se conçoit bien s’énonce clairement ; et les mots pour le dire viennent aisément », a-t-il cité.

Quant à ceux qui envisagent de frauder, le ministre de l’Éducation nationale leur demande de ne pas l’essayer. « Laissez vos téléphones à la maison ! Les groupes WhatsApp et autres ne marcheront pas (…) Ne laissez pas quelqu’un venir composer pour vous. Car si cela arrivait, c’est celui qui aura composé qui s’installera l’année prochaine en classe supérieure, à votre place. Si vous n’avez pas le diplôme antérieur, l’entrée en 7e pour les candidats au BEPC, et le BEPC pour les candidats au baccalauréat, restez à la maison. Si vous usurpez une identité, vous aurez trahi le mouton de votre baptême. Car vous vivrez avec ce nom d’emprunt pour le reste de votre vie. Aucune identité ne sera modifiée après les examens. Si vous êtes Boubacar et non Saliou, vous allez vivre, vieillir et mourir avec ce nom usurpé », a-t-il lancé, non sans faire sourire les participants à cet atelier.

Balla Yombouno