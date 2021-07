N’ZÉRÉKORÉ : 150 millions de francs guinéens débloqués pour ramasser les ordures

A N’Zérékoré, le conseil communal vient de déclarer la guerre aux ordures. Le maire et son équipe ont lancé jeudi dernier une vaste opération d’assainissement de la ville.

C’est au quartier Tilépoulou où se trouve une montagne d’ordures de plus de 10 ans que cette opération a démarré. Cette initiative de la mairie est vivement saluée par les riverains de cette montagne d’ordures. « Il y a de cela des années des promesses ont été faites pour nous débarrasser de ces ordures. Mais très malheureusement aucune action concrète. Les gens viennent des quartiers comme Dorota, Bellevue pour jeter les ordures à cet endroit. Quand on parle on nous dit que c’est pour l’Etat et non pour quelqu’un. Le fait de dégager aujourd’hui cette montagne d’ordures par la commune vraiment ça nous réjouit à plus d’un titre. Désormais on pourra bien dormir », a déclaré Nakoria Condé.

Même son de cloche chez dame Fanta Condé qui pense qu’avec cet assainissement, les citoyens seront à l’abri des maladies. « Vraiment nous disons grand merci au maire et son équipe pour nous avoir débarrassé de ces saletés. Sinon avant aujourd’hui, on était tout le temps à l’hôpital avec nos enfants et nous-mêmes. Les moustiques qui quittaient sur ces ordures venaient nous piquer dans les maisons chose qui provoquait le paludisme et autres maladies. Je crois avec ce travail, les maladies vont s’éloigner de nous », espère Fanta Condé.

Le 1er vice-président du conseil de quartier de Tilépoulou met en garde tout citoyen qui tenterait de déverser les ordures à cet endroit. « Il y a plus de 15 ans ces ordures sont là. Aujourd’hui c’est un ouf de soulagement pour moi et ma population de voir notre quartier se débarrasser de cette montagne d’ordures. Vue les efforts des autorités communales, on ne sera pas complaisant avec les gens. Quiconque sera pris en train de jeter des ordures ici, il sera sévèrement sanctionné, il paiera une amende », a menacé, Mamadi Bérété.

Pour le maire de N’Zérékoré cette initiative vise à soulager la population. « La mission régalienne du conseil communal dont je suis à la tête est de faire le bonheur de nos citoyens car, ils nous ont mis là c’est pour travailler pour eux. C’est pourquoi nous avons lancé cette campagne d’assainissement. Ces ordures empêchent des populations de vivre. Elles sont sources de beaucoup de maladies surtout en cette période des grandes pluies et nous nous voulons avoir une population saine », a martelé Moriba Albert Délamou.

Abordant la question liée aux fonds alloués à cette campagne d’assainissement, il précise : « pour lancer cette activité, nous avons demandé aux entrepreneurs de nous faire des devis. Certains ont fait des devis de 250 millions, 210 millions et d’autres ont fait des devis de 156 millions. Même si on dépense 156 millions de nos francs de notre budget, je crois qu’on n’a pas perdu en dégageant ces ordures. Parce que c’est pour le bonheur des populations et c’est leur argent. Pour faire ce travail on a loué une dizaine de véhicules Ben plus deux machines chargeuses », informe le maire.

Niouma Lazare kamano, N’Zérékoré pour Ledjely.com